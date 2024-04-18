Театральні прем’єри, фестиваль і концерт: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 19-21 квітня

Якщо ж ви не є шанувальником театрального мистецтва – ласкаво просимо на концерт блискавичного джаз гурту “Джаз інсайд” з “одеською” програмою. А субота та неділя будуть присвячені жінкам – фестиваль “Аніма” наповнив два дні насиченою програмою з розвитку та навчання.

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19 квітня, 17:00, 20 квітня, 18:00 – Вистава “Брехня”

Театрали знають, що Одеський театр ляльок – це театр для глядачів різного віку. Вечірні вистави театру – видовищні, яскраві, експериментальні. У квітні на глядачів у театрі чекає одразу дві прем’єри!

Перша відбудеться вже цієї п’ятниці та суботи. Пластична вистава за мотивами п’єси Володимира Винниченка “Брехня”. Про кохання, зраду, аб’юз і вибір. Про Наталю Павлівну, трьох її чоловіків і брехню.



19 квітня, 17:00 – Дон Паскуале “Діти інженерів”

Гаетано Доніцетті – надзвичайно плідний композитор. У його доробку 75 опер та понад три сотні інших творів. Прем’єрний показ однієї з них, комічної опери “Дон Паскуале” відбудеться 19 і 20 квітня в Одеській опері. Це яскрава феєрія у виконанні провідних солістів, хору та оркестру Одеської опери.

Масштабні декорації, ексклюзивні костюми, сучасна сценографія, відеоінсталяції та світлові ефекти! Дію відомого італійського сюжету автори сміливо і з гумором перенесли у всім відоме місто біля моря. Додамо, що це опера буфф, а отже, у фіналі не буде трагічного кінця і всі герої залишаться живими та щасливими!



19 – 20 квітня, 18:00 – Мюзикл “Пекельна спокуса”

Ще одна прем’єра цього тижня – мюзикл від Одеського обласного академічного театру за мотивами п’єси геніальної Лесі Українки. Драматичний сюжет, професійна режисура, блискуча виконавська майстерність подарують вам сповнений яскравих емоцій вечір у театрі.



19 квітня, 18:00 – Музичний вечір за Одесу

А ви знали, що Jazz Inside – це не просто cover-гурт. Це музичний проєкт, який вже понад 15 років об’єднує талановитих професіоналів з усієї України і не тільки. За плечима злагодженої команди сотні успішних статусних заходів. Завдяки такому різнобічному розвитку проєкту, якість виконання завжди знаходять відображення в серцях слухачів.

На вас чекає справжня музична подорож з улюбленими піснями. Ви почуєте відомі світові хіти єврейської музики; українські народні та популярні пісні в сучасних обробках і, звичайно ж, одеські “золоті” хіти, перекладені українською.



20-21 квітня, 10:00 – 14:00 Жіночий фестиваль “Аніма”

Жіночий фестиваль “Аніма” – унікальний формат тренінгів, майстер-класів за напрямами психології, краси та розвитку, який проходить 14 років поспіль у різних регіонах України.

80 експертів, спікерів та ведучих розкриють унікальні історії успіху, поділяться знаннями та досвідом у сферах бізнесу, кар’єрного зростання, здоров’я, краси та особистісного зростання. Формат фестивалю передбачає можливість обирати напрямок, тему чи спікера, тож кожна жінка знайде саме те, що дасть відповіді на її особистий, внутрішній запит.

