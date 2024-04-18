Новости Одессы и Одесской области

Театральные премьеры, фестиваль и концерт: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 19-21 апреля

Три театральные премьеры в один день! Кажется, одесские театры решили задобрить богиню Мельпомену и выпустили новые спектакли 19 и 20 апреля. Поэтому зрителям придется сделать трудный но, в любом случае, беспроигрышный выбор

Если же вы не являетесь поклонником театрального искусства — добро пожаловать на концерт молниеносной джаз группы «Джаз инсайд» с «одесской» программой. А суббота и воскресенье будут посвящены женщинам — фестиваль «Анима» наполнил два дня насыщенной программой по развитию и обучению.

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19 апреля, 17:00, 20 апреля, 18:00 — Спектакль «Ложь» 

Театралы знают, что Одесский театр кукол — это театр для зрителей всех возрастов. Вечерние спектакли театра — зрелищные, яркие, экспериментальные. В апреле зрителей в театре ждет сразу две премьеры!

Первая состоится уже в эту пятницу и субботу. Пластический спектакль по мотивам пьесы Владимира Винниченко «Ложь». О любви, предательстве, абьюзе и выборе. О Наталье Павловне, трех ее мужьях и лжи.

19 апреля, 17:00 — Дон Паскуале «Дети инженеров»

Гаэтано Доницетти — чрезвычайно плодовитый композитор. В его активе 75 опер и более трех сотен других произведений. Премьерный показ одной из них, комической оперы «Дон Паскуале» состоится 19 и 20 апреля в Одесской опере. Это яркая феерия в исполнении ведущих солистов, хора и оркестра Одесской оперы.

Масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, современная сценография, видеоинсталляции и световые эффекты! Действие известного итальянского сюжета авторы смело и с юмором перенесли во всем известный город у моря. Добавим, что это опера буфф, а значит, в финале не будет трагического конца и все герои останутся живыми и счастливыми!

19 — 20 апреля, 18:00 — Мюзикл «Адское искушение» 

Еще одна премьера этой недели — мюзикл от Одесского областного академического театра по мотивам пьесы гениальной Леси Украинки. Драматический сюжет, профессиональная режиссура, блестящее исполнительское мастерство подарят вам полный ярких эмоций вечер в театре.

19 апреля, 18:00 — Музыкальный вечер за Одессу

А вы знали, что Jazz Inside — это не просто cover-группа. Это музыкальный проект, который уже более 15 лет объединяет талантливых профессионалов со всей Украины и не только. За плечами слаженной команды сотни успешных статусных мероприятий. Благодаря такому разностороннему развитию проекта, качество исполнения всегда находят отражение в сердцах слушателей.

Вас ждет настоящее музыкальное путешествие с любимыми песнями. Вы услышите известные мировые хиты еврейской музыки; украинские народные и популярные песни в современных обработках и, конечно же, одесские «золотые» хиты, переведенные на украинский.

20-21 апреля, 10:00 — 14:00 Женский фестиваль «Анима» 

Женский фестиваль Анима — уникальный формат тренингов, мастер-классов по направлениям психологии, красоты и развития, который проходит 14 лет подряд в разных регионах Украины.

80 экспертов, спикеров и ведущих раскроют уникальные истории успеха, поделятся знаниями и опытом в сферах бизнеса, карьерного роста, здоровья, красоты и личностного роста. Формат фестиваля предусматривает возможность выбирать направление, тему или спикера, поэтому каждая женщина найдет именно то, что даст ответы на ее личный, внутренний запрос.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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