Стиль цього будинку на Єлисаветинській з’явився через 20 років після його спорудження

Цей будинок належав відомому комерсанту і фармацевту Антону Гаєвському, який спільно з Олександром Поповським володів найвідомішою в Одесі аптекою. Гаєвський вкладав гроші в нерухомість, і 1902 року замовив архітекторові Владиславу Домбровському проєкт нового будинку. Нагляд за будівництвом доручили архітектору Федору Троупянському.

За своїм стилем будинок Гаєвського унікальний для Одеси. Він побудований у стилі орнаментального модерну з ледь вловимим відтінком ар-деко, що проглядається в прийомах декорування і техніці виконання ліпних елементів. Примітно, що ар-деко як стиль з’явився в Європі тільки в 1920-х роках.

Фасад будівлі оформлений у стилі модного на той час модерну, з використанням рис італійського і північноєвропейського ренесансу, а своїми пропорціями і поєднанням елементів будинок нагадує палаццо епохи Відродження.

Високий портал проїзної арки, що розташована в центрі фасаду, обмежений масивними колонами. Їхні верхні частини прикрашені ефектним орнаментом, що отримав назву “древо життя”. Частина стіни на рівні першого поверху також оздоблена ліпниною, а балкони третього поверху мають трапецієподібну форму, що на той час була досить рідкісною.

У період Другої світової війни будівля зазнала пошкоджень покрівлі, і відновлювали її вже у повоєнний час. Ймовірно, саме тому там відсутній навіть мінімальний декор, який, найімовірніше, мала оригінальна стеля.

Джерела: all.archodessa.com, archexplorer.wordpress.com