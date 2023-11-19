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Стиль цього будинку на Єлисаветинській з’явився через 20 років після його спорудження

Стиль цього будинку на Єлисаветинській з’явився через 20 років після його спорудження

Будівля на вулиці Єлисаветинській, 17, на перший погляд здається простою і нічим не вирізняється з-поміж розкішно декорованих будинків одеських комерсантів. Однак це оманливе враження. В оздобленні будівлі можна помітити розмаїття архітектурних прийомів і навіть натяк на стиль, який з’явився значно пізніше.

Цей будинок належав відомому комерсанту і фармацевту Антону Гаєвському, який спільно з Олександром Поповським володів найвідомішою в Одесі аптекою. Гаєвський вкладав гроші в нерухомість, і 1902 року замовив архітекторові Владиславу Домбровському проєкт нового будинку. Нагляд за будівництвом доручили архітектору Федору Троупянському.

будинок на Єлисаветинській

За своїм стилем будинок Гаєвського унікальний для Одеси. Він побудований у стилі орнаментального модерну з ледь вловимим відтінком ар-деко, що проглядається в прийомах декорування і техніці виконання ліпних елементів. Примітно, що ар-деко як стиль з’явився в Європі тільки в 1920-х роках.

Фасад будівлі оформлений у стилі модного на той час модерну, з використанням рис італійського і північноєвропейського ренесансу, а своїми пропорціями і поєднанням елементів будинок нагадує палаццо епохи Відродження.

будинок у стилі ар-деко

Високий портал проїзної арки, що розташована в центрі фасаду, обмежений масивними колонами. Їхні верхні частини прикрашені ефектним орнаментом, що отримав назву “древо життя”. Частина стіни на рівні першого поверху також оздоблена ліпниною, а балкони третього поверху мають трапецієподібну форму, що на той час була досить рідкісною. 

У період Другої світової війни будівля зазнала пошкоджень покрівлі, і відновлювали її вже у повоєнний час. Ймовірно, саме тому там відсутній навіть мінімальний декор, який, найімовірніше, мала оригінальна стеля.  

Джерела: all.archodessa.com, archexplorer.wordpress.com

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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