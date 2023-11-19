Новости Одессы и Одесской области

Стиль этого дома на Елисаветинской появился через 20 лет после его постройки

Стиль этого дома на Елисаветинской появился через 20 лет после его постройки

Здание по улице Елисаветинской, 17, на первый взгляд кажется простым и ничем не выделяющимся среди роскошно декорированных домов одесских коммерсантов. Однако это обманчивое впечатление. В отделке здания можно заметить разнообразие архитектурных приемов и даже намек на стиль, который появился значительно позже.

Этот дом принадлежал известному коммерсанту и фармацевту Антону Гаевскому, который совместно с Александром Поповским владел самой известной в Одессе аптекой. Гаевский вкладывал деньги в недвижимость, и в 1902 году заказал архитектору Владиславу Домбровскому проект нового дома. Надзор за строительством поручили архитектору Федору Троупянскому.

дом на Елисаветинской

По своему стилю дом Гаевского уникален для Одессы. Он построен в стиле орнаментального модерна с едва уловимым оттенком зарождающего ар-деко, что просматривается в приемах декорирования и технике исполнения лепных элементов. Примечательно, что ар-деко как стиль появился в Европе только в 1920-х годах.

Фасад здания оформлен в стиле модного в то время модерна, с использованием черт итальянского и североевропейского ренессанса, а своими пропорциями и сочетанием элементов дом напоминает палаццо эпохи Возрождения.

дом в стиле ар-деко

Высокий портал проездной арки, находящейся в центре фасада, ограничен массивными колоннами. Их верхние части  украшены эффектным орнаментом, получившим название «древо жизни». Часть стены на уровне первого этажа также отделана лепниной, а балконы третьего этажа имеют трапециевидную форму, которая в те времена была достаточно редкой. 

В период Второй мировой войны здание получило повреждения кровли, и восстанавливали ее уже в послевоенное время. Вероятно, именно поэтому там отсутствует даже минимальный декор, который, скорее всего, имел оригинальный потолок.  

Источники: all.archodessa.com, archexplorer.wordpress.com

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить