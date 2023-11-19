Стиль этого дома на Елисаветинской появился через 20 лет после его постройки

Этот дом принадлежал известному коммерсанту и фармацевту Антону Гаевскому, который совместно с Александром Поповским владел самой известной в Одессе аптекой. Гаевский вкладывал деньги в недвижимость, и в 1902 году заказал архитектору Владиславу Домбровскому проект нового дома. Надзор за строительством поручили архитектору Федору Троупянскому.

По своему стилю дом Гаевского уникален для Одессы. Он построен в стиле орнаментального модерна с едва уловимым оттенком зарождающего ар-деко, что просматривается в приемах декорирования и технике исполнения лепных элементов. Примечательно, что ар-деко как стиль появился в Европе только в 1920-х годах.

Фасад здания оформлен в стиле модного в то время модерна, с использованием черт итальянского и североевропейского ренессанса, а своими пропорциями и сочетанием элементов дом напоминает палаццо эпохи Возрождения.

Высокий портал проездной арки, находящейся в центре фасада, ограничен массивными колоннами. Их верхние части украшены эффектным орнаментом, получившим название «древо жизни». Часть стены на уровне первого этажа также отделана лепниной, а балконы третьего этажа имеют трапециевидную форму, которая в те времена была достаточно редкой.

В период Второй мировой войны здание получило повреждения кровли, и восстанавливали ее уже в послевоенное время. Вероятно, именно поэтому там отсутствует даже минимальный декор, который, скорее всего, имел оригинальный потолок.

Источники: all.archodessa.com, archexplorer.wordpress.com