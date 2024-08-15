Співаємо, танцюємо і ходимо в театр: топ-5 яскравих подій в Одесі 16 – 18 серпня

16 серпня, 18:00. Караоке на даху

Фонтанська дорога, 121.

Пригадайте, коли востаннє ви співали від душі? Давно? Тоді вам на дах. Дах, де можна співати у весь голос над усім містом знаходиться на Фонтані, тож можна буде насолодитися й краєвидами.

16 серпня,19:00. ​​Dorofeeva в Ibiza

Співачка, авторка пісень, блогерка, акторка, дизайнерка і лауреатка музичних премій цієї пʼятниці буде запалювати в Одесі. Розпочавши музичну карʼєру в 2005, за ці роки вона стала улюбленицею сотень тисяч українців, а її кліпи збирають мільйони переглядів.

16 серпня, 19:00. Shaksa Duo

Культурний центр Union

Лагідний серпневий вечір, італійський дворик, зіркове небо, джаз… Здається, саме такою має бути формула ідеального завершення тижня.

17 серпня, 16:00, 18:30. Вистава “Пʼяні вишні”

Ніжинська 77-79, Культурний центр Beit

Якщо ви втомилися від серйозних подій, пошуків сенсів та глибоких інтелектуальних контекстів – ця вистава для вас. Про що думають жінки? Чого бояться? Про що вони мріють? І чи існує жіноча дружба?

Дізнайтесь, подивившись сучасну комедію «П’яні вишні». Відверта і запальна комедія «П’яні вишні» змусить вас усміхатися з першої до останньої хвилини!



17 серпня, 18:30. Вечір у саду по-французьки

Ботанічний сад. Нова територія

Зовсім не обов’язково їхати во Францію, щоб насолодитися французькою атмосферою! Маємо ідею, як провести вечір в Одесі, на Французькому бульварі і відчути себе посеред Провансу.

Це буде більше, ніж просто концерт. Це буде вибух французької романтики просто неба на сходах дачі-особняка Папудова серед рослин одеського Ботсаду!

Серце цієї програми – вишукана музика французьких композиторів.На сцені Live at Botanic з авторською музикою виступить особливий гість – видатний музикант і композитор, майстр «модерн-баяна» Іван Ергієв.

