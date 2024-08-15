Поем, танцуем и ходим в театр: топ-5 ярких событий в Одессе 16 — 18 августа

16 августа, 18:00. Караоке на крыше

Фонтанская дорога, 121

Вспомните, когда в последний раз вы пели от души? Давно? Тогда вам на крышу. Крыша, где можно петь во весь голос над всем городом находится на Фонтане, так что можно будет насладиться и видами.

16 августа,19:00. Dorofeeva в Ibiza

Певица, автор песен, блоггер, актриса, дизайнер и лауреат музыкальных премий в эту пятницу будет зажигать в Одессе. Начав музыкальную карьеру в 2005 году, за эти годы она стала любимицей сотен тысяч украинцев, а ее клипы собирают миллионы просмотров.

16 августа, 19:00. Shaksa Duo

Культурный центр Union

Кроткий августовский вечер, итальянский дворик, звездное небо, джаз… Кажется, именно такова должна быть формула идеального завершения недели.

17 августа, 16:00, 18:30. Спектакль «Пьяные вишни»

Нежинская 77-79, Культурный центр Beit Grand

Если вы устали от серьезных событий, поисков смыслов и глубоких интеллектуальных контекстов – это представление для вас. О чем думают женщины? Чего боятся? О чем они мечтают? И существует ли женская дружба?

Узнайте, посмотрев современную комедию «Пьяные вишни». Откровенная и вспыльчивая комедия «Пьяные вишни» заставит вас улыбаться с первой до последней минуты!

17 августа, 18:30. Вечер в саду по-французски

Ботанический сад. Новая территория

Совершенно не обязательно ехать во Францию, чтобы насладиться французской атмосферой! Есть идея, как провести вечер в Одессе, на Французском бульваре и почувствовать себя посреди Прованса.

Это будет больше, чем просто концерт. Это будет взрыв французской романтики под открытым небом на лестнице дачи-особняка Папудова среди растений одесского Ботсада!

Сердце этой программы – изысканная музыка французских композиторов. На сцене Live at Botanic с авторской музыкой выступит особый гость – выдающийся музыкант и композитор, мастер «модерн-баяна» Иван Ергиев.

