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Спільна праця на перемогу: як волонтери з Балти допомагають військовим на фронті

Спільна праця на перемогу: як волонтери з Балти допомагають військовим на фронті

Нові члени громади поступово інтегруються у балтську спільноту. І вже є перші результати такої взаємодії. Спільним внеском у перемогу України стало плетення сіток та складання продуктових наборів для тих, хто боронить рубежі Батьківщини.

Наталія Супрун до Балти приїхала з Херсону. Сітки плести приходить регулярно. А щоб вони служили довго, волонтери застосовують тканину спанбонд.

– На цю тканину переходять усі, бо вона значно легша, менше намокає і швидко висихає, – кажуть волонтери.

Нині плетуть зимові маскувальні сітки білого кольору. За кілька місяців праці вже закінчили плести п’яту сітку.

волонтери плітуть сітки
волонтери плітуть сітки
волонтери плітуть сітки
волонтери плітуть сітки

Зібрали та відправили воїнам на Херсонський напрямок посилки, в яких хутрові пояси, килимки, лікарські трави, сало, часник, малинове варення, мед, сухофрукти та інше.

– Працюємо всі разом, як бджілки. Спільна справа нас здружила з новими жителями нашого краю. А як приємно бачити результати! Сподіваємось, що нашим захисникам сподобаються дарунки. Робота триває, – говорить голова Балтської організації осіб з інвалідністю Надія Лєнц.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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