Спільна праця на перемогу: як волонтери з Балти допомагають військовим на фронті

Нові члени громади поступово інтегруються у балтську спільноту. І вже є перші результати такої взаємодії. Спільним внеском у перемогу України стало плетення сіток та складання продуктових наборів для тих, хто боронить рубежі Батьківщини.
Наталія Супрун до Балти приїхала з Херсону. Сітки плести приходить регулярно. А щоб вони служили довго, волонтери застосовують тканину спанбонд.
– На цю тканину переходять усі, бо вона значно легша, менше намокає і швидко висихає, – кажуть волонтери.
Нині плетуть зимові маскувальні сітки білого кольору. За кілька місяців праці вже закінчили плести п’яту сітку.
Зібрали та відправили воїнам на Херсонський напрямок посилки, в яких хутрові пояси, килимки, лікарські трави, сало, часник, малинове варення, мед, сухофрукти та інше.
– Працюємо всі разом, як бджілки. Спільна справа нас здружила з новими жителями нашого краю. А як приємно бачити результати! Сподіваємось, що нашим захисникам сподобаються дарунки. Робота триває, – говорить голова Балтської організації осіб з інвалідністю Надія Лєнц.