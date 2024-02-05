Спільна праця на перемогу: як волонтери з Балти допомагають військовим на фронті

Наталія Супрун до Балти приїхала з Херсону. Сітки плести приходить регулярно. А щоб вони служили довго, волонтери застосовують тканину спанбонд.

– На цю тканину переходять усі, бо вона значно легша, менше намокає і швидко висихає, – кажуть волонтери.

Нині плетуть зимові маскувальні сітки білого кольору. За кілька місяців праці вже закінчили плести п’яту сітку.

Зібрали та відправили воїнам на Херсонський напрямок посилки, в яких хутрові пояси, килимки, лікарські трави, сало, часник, малинове варення, мед, сухофрукти та інше.

– Працюємо всі разом, як бджілки. Спільна справа нас здружила з новими жителями нашого краю. А як приємно бачити результати! Сподіваємось, що нашим захисникам сподобаються дарунки. Робота триває, – говорить голова Балтської організації осіб з інвалідністю Надія Лєнц.