Совместный труд для победы: как волонтеры из Балты помогают военным на фронте

Наталья Супрун в Балту приехала из Херсона. Сетки плести приходит регулярно. А чтобы они служили долго, волонтеры применяют ткань спанбонд.

— На эту ткань переходят все, потому что она значительно легче, меньше намокает и быстро высыхает, — говорят волонтеры.

Сейчас плетут зимние маскировочные сетки белого цвета. За несколько месяцев работы уже закончили плести пятую сетку.

Собрали и отправили воинам на Херсонское направление посылки, в которых меховые пояса, коврики, лекарственные травы, сало, чеснок, малиновое варенье, мед, сухофрукты и прочее.

— Работаем все вместе, как пчелки. Общее дело нас сдружило с новыми жителями нашего края. А как приятно видеть результаты! Надеемся, что нашим защитникам понравятся подарки. Работа продолжается, — говорит председатель Балтской организации лиц с инвалидностью Надежда Ленц.