Новости Одессы и Одесской области

Совместный труд для победы: как волонтеры из Балты помогают военным на фронте

Совместный труд для победы: как волонтеры из Балты помогают военным на фронте

Новые члены общины постепенно интегрируются в балтское сообщество. И уже есть первые результаты такого взаимодействия. Общим вкладом в победу Украины стало плетение сеток и составление продуктовых наборов для тех, кто защищает рубежи Родины.

Наталья Супрун в Балту приехала из Херсона. Сетки плести приходит регулярно. А чтобы они служили долго, волонтеры применяют ткань спанбонд.

— На эту ткань переходят все, потому что она значительно легче, меньше намокает и быстро высыхает, — говорят волонтеры.

Сейчас плетут зимние маскировочные сетки белого цвета. За несколько месяцев работы уже закончили плести пятую сетку.

волонтеры плетут сетки
волонтеры плетут сетки
волонтеры плетут сетки
волонтеры плетут сетки

Собрали и отправили воинам на Херсонское направление посылки, в которых меховые пояса, коврики, лекарственные травы, сало, чеснок, малиновое варенье, мед, сухофрукты и прочее.

— Работаем все вместе, как пчелки. Общее дело нас сдружило с новыми жителями нашего края. А как приятно видеть результаты! Надеемся, что нашим защитникам понравятся подарки. Работа продолжается, — говорит председатель Балтской организации лиц с инвалидностью Надежда Ленц.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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