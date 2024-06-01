День захисту дітей, молока та носіння сукні: що ще святкують 1 червня

Що святкують в Україні та світі 1 червня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 1 червня
День підтвердження новорічної обіцянки
Цей день нагадує людям про обіцянки, які вони дали собі на початку року. Він слугує мотивацією для перевірки прогресу і, за необхідності, корекції курсу для досягнення поставлених цілей. Це також чудова нагода оцінити власні досягнення та подумати, що ще можна зробити для реалізації планів. Заохочується підтримка з боку друзів та родини для збереження мотивації.
Всесвітній день нарцисичного насильства
Присвячений підвищенню обізнаності про негативні наслідки нарцисичного насильства в особистих стосунках та суспільстві. Цей день закликає до визнання проблеми і підтримки жертв, допомагаючи їм знайти необхідну допомогу та ресурси. Важливою складовою є інформування про ознаки нарцисичного насильства і способи його запобігання. Соціальні організації та психологи часто проводять інформаційні кампанії та семінари.
Всесвітній день батьків
Спрямований на вшанування та визнання важливої ролі батьків у вихованні дітей. Він підкреслює значення їхньої любові, підтримки та самопожертви в розвитку молодого покоління. У цей день зазвичай проводяться заходи, спрямовані на зміцнення родинних зв’язків та підтримку батьків у їхніх зусиллях. Особлива увага приділяється проблемам, з якими стикаються сучасні батьки, та можливостям їхнього вирішення.
Всесвітній день молока
Пропагує важливість молока як джерела поживних речовин для людей різного віку. У цей день особливо наголошується на користі молочних продуктів для здоров’я кісток, зубів та загального самопочуття. Проводяться освітні програми, дегустації молочних продуктів та різноманітні заходи, що підкреслюють значення молока в раціоні. Виробники молочної продукції часто організовують спеціальні акції та знижки.
Всесвітній день відповідального туризму
Закликає до розвитку туризму, який враховує екологічні, соціальні та економічні аспекти. Він сприяє підвищенню обізнаності про необхідність захисту природних ресурсів та культурної спадщини під час подорожей. Особлива увага приділяється підтримці місцевих громад та збереженню біорізноманіття. Туристичні агенції та організації часто проводять освітні заходи та семінари з відповідального туризму.
День носіння сукні
Закликає людей виразити свою індивідуальність та стиль через носіння суконь. Це день, коли всі охочі можуть насолодитися красою та комфортом цього одягу, незалежно від статі. Він також підкреслює важливість свободи вибору в одязі та розширює уявлення про моду. Дизайнери та магазини часто організовують спеціальні покази мод та знижки на сукні.
День ходіння босоніж
Пропагує користь для здоров’я та відчуття свободи від ходіння без взуття. Цей день заохочує людей до природного контакту з землею, що може покращити кровообіг, зменшити стрес та зміцнити м’язи. Проводяться різноманітні заходи на природі, де люди можуть безпечно ходити босоніж. Це також нагадування про необхідність турботи про свої ноги та вибір якісного взуття.
Всесвітній день рифа
Підвищує обізнаність про важливість коралових рифів для морських екосистем і загального здоров’я океану. У цей день проводяться освітні кампанії, присвячені захисту рифів від забруднення та кліматичних змін. Вчені та природоохоронні організації наголошують на необхідності збереження рифів як життєво важливих осередків біорізноманіття. Добровольці часто беруть участь у заходах з очищення прибережних зон.
День захисту дітей
Присвячений захисту прав та інтересів дітей у всьому світі. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на забезпечення благополуччя та безпеки дітей. Особлива увага приділяється проблемам дитячої праці, насильства та дискримінації. Освітні установи та організації з прав людини активно працюють над підвищенням обізнаності суспільства про права дітей та їх захист.
Іменини 1 червня
1 червня іменини святкують: Віра, Гаврило, Павло.
Хто з відомих людей народився 1 червня
У цей день народилися:
- 1076 рік: Великий князь Київський, найстарший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;
- 1903 рік: новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист Василь (Величковський);
- 1923 рік: український художник-графік Сергій Рябченко.
Пам’ятні дати 1 червня
- 794 рік: король Карл Великий відкидає рішення VIII Вселенського собору 787 року щодо поклоніння іконам — на соборі франкських богословів у Франкфурті-на-Майні він затверджує свою незалежність від Візантії, попри волю папи Адріана I;
- 1475 рік: османський флот під командуванням великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда розпочинає облогу Кафи;
- 1494 рік: у казначейських звітах Шотландського королівства вперше згадують про шотландське віскі;
- 1533 рік: коронують Анну Болейн, нову королеву-консорт Англії, у шлюбі з королем Генріхом VIII;
- 1652 рік: розпочинається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського ханства під проводом Богдана Хмельницького та військами Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського;
- 1831 рік: під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі;
- 1845 рік: зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба — він подолав 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів;
- 1893 рік: у Берліні відбувається прем’єра опери Дж. Верді «Фальстаф»;
- 1919 рік: розпочинається загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті;
- 1935 рік: у Великій Британії запроваджують номерні знаки для автомобілів і обов’язкове здавання екзаменів на водійські права;
- 1938 рік: у США виходить перше число журналу коміксів «Action Comics», у якому дебютує Супермен;
- 1946 рік: за вироком трибуналу у Бухаресті страчують пронацистського диктатора Румунського королівства генерала Йона Антонеску;
- 1958 рік: під час політичної кризи, пов’язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем’єр-міністром Франції;
- 1961 рік: сингл Елвіса Преслі «Surrender» виходить на першу сходинку британського гітпараду;
- 1969 рік: у Канаді забороняють рекламу тютюнових виробів на радіо і телебаченні;
- 1980 рік: починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі «до кінця цього світу»;
- 1990 рік: на екрани США виходить фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.