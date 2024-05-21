Штрафи, в’язниця, конфіскація: як одеська влада стежила за чесністю торгівлі

Коли з’явилися перші «контрольні» ваги в Одесі?

В Одесі торгівлю на ринках і в магазинах контролювали органи місцевого самоврядування. Періодично торгові депутати разом із поліцією перевіряли торговельні заклади, щоправда, такі «рейди» були нерегулярними. Перевіряльники звертали увагу на стан ваг і мір, стежили за тим, щоб на всіх стояло державне клеймо.

Щоб покупці самостійно могли перевірити чесність продавця, були встановлені так звані «городові ваги». Перша згадка про їхнє існування в Одесі з’явилася 1808 року. Такі ваги встановлювали в спеціальних закладах на всіх торгових площах і ринках. Послуга була платною, але недорогою, і покупець міг перевірити вагу купленого товару.

Якщо при цьому з’ясовувалося, що продавець обдурив покупця, про це повідомляли в поліцію. Після цього поліцейські проводили перевірку торгового закладу. І якщо ваги справді «брехали», то їх конфіскували, а продавця штрафували. Тож обманювати покупців для торговців було собі дорожче в буквальному сенсі. Нові або відремонтовані ваги та міри ретельно перевіряли в губернській казенній палаті, що до 1830-х років перебувала в Херсоні.

Зразкові копії мір і ваг зберігалися в міській управі

У 1842 році було ухвалено Положення про міри і ваги, з’явилися порівняльні таблиці вітчизняних та іноземних мір, точні копії аршину, фунта, відра і чверті. Усі засоби вимірювань мали державне клеймо, а копії, отримані зі столиці, зберігалися при міській управі.

Однак від постійного вживання копії ставали непридатними і з часом уже не могли слугувати ідеальними зразками мір. 1878 року один із членів торговельно-господарського відділення міської управи зробив доповідь, у якій звертав увагу влади на те, що від тривалого вживання і недбалого зберігання міри і ваги втрачають свою ідеальну точність.

Міська влада вже було виділила гроші на облаштування приміщень для повірки, а також на придбання двох комплектів найточніших копій терезів і мір, але в цей час розпочався перехід на метричну систему, тому придбання копій довелося відкласти.

Уже за рік для повірки міською владою було замовлено гирі, платинові пластинчасті міри ваги, аптекарські розважки, ваги латунні, залізні та питні, міри для сипких продуктів, залізні сажень, аршин і фут, скляні мірні склянки та лійки. Влітку 1882 року все це було доставлено до Одеси. Крім засобів вимірювання, спеціально для Одеси на монетному дворі були виготовлені державні та міські клейма. Розмістилося перше одеське приміщення для повірки засобів вимірювання в напівпідвалі на Приморському бульварі, 7.

За обман штрафували і не тільки

Понад двадцять років правильність застосування мір і ваг у торгівлі продовжували контролювати службовці міської управи. Для цього вони використовували один із комплектів мір, що зберігалися в торговій депутації, створеній для нагляду за правилами торгівлі. Другий комплект мір використовували для порівняння вилучених з обігу ваг і мір, а також для повірки тих, що виготовляли одеські підприємства.

Міська дума ухвалила постанову про правила торгівлі та інструкцію про порядок контролю. Там було записано, що на кожному ринку має працювати контора торговельного доглядача, де знаходяться тавровані ваги і міри, а також знаходитися книга скарг покупців на продавців. Двічі на тиждень завідувач міською камерою таврування мав проводити повірку і таврування мір і ваг, якщо це було потрібно.

1893 року головним доглядачем депо мір і ваг став Дмитро Менделєєв, і в метрологічній справі почалися зміни. Згідно з «Положенням про міри і ваги», в імперії передбачалося відкрити півтори сотні спеціальних повірочних наметів. І Одеса опинилася серед перших таких міст, оскільки у нас не тільки існувала камера для повірки, а й виробляли четверту частину всіх ваг в імперії.

Тепер усі ваги в місті, без винятку, повинні були мати спеціальне повірочне клеймо. Якщо його не було або виявлялося, що ваги були неточними, перевіряльники складали протокол і стягували штраф у розмірі 100 рублів. Якщо продавець продовжував обманювати покупців, його могли посадити до в’язниці на три місяці і навіть позбавити права торгувати.

До 1917 року повірочний намет в Одесі розташовувався за адресою Єлизаветинська вулиця, 2. За радянських часів організація кілька разів змінювала свою назву та адресу, перебравшись на Чорноморську вулицю, 20. У 1932 році її було перейменовано в Обласне бюро стандартизації та метрології.

Де виготовляли точні ваги?

В Одесі спочатку було відкрито дві фабрики децимальних ваг, тобто таких, на яких точність зважування була дуже високою — до десятих часток. Такі фабрики належали Густаву Мірендзе та інженеру Іллі Кацу. Перша з них була розташована на Прохоровській вулиці, 82, друга — на Інститутській вулиці, 3. Трохи згодом у місті було відкрито ще дві фабрики — Бемера на вулиці Болгарській і Зельдовича на вулиці Млинковій.

Чому ми відзначаємо день метрології?

20 травня ми відзначаємо Всесвітній день метрології. Цього дня 1875 року в Парижі на Дипломатичній метрологічній конференції представники 17 держав поставили свої підписи під знаменитою Метричною конвенцією. Її мета — забезпечення єдності вимірювань у всьому світі.

Джерела: Вікіпедія, funtofil.livejournal.com.

Фото: funtofil.livejournal.com.