Что делать, если вас затопили соседи?

Первоочередные действия

Соседи вас затопили. Рассказываем, как поступать в таком случае согласно закону.

Нужно немедленно вызвать сантехников, чтобы перекрыли воду. Обязательно привлеките соседей, которые также могут подтвердить увиденное в Вашей квартире. Если Вам придется судиться, именно Ваши соседи смогут подтвердить увиденное у вас. Скажем, попадание влаги на кухонную мебель, повреждение потолка и стен, обоев и Вам будет проще доказывать факт заливки квартиры; Вы должны немедленно обратиться в аварийную бригаду ЖЭКа, или в ОСМД по телефону лично, чтобы их представителями сразу была обследована квартира, установлен источник затекания воды, вызвавшей заливку квартиры и составленный Акт.

Акт должен соответствовать форме и содержанию Типовога акта о залитии, аварии, произошедшей на системе центрального отопления, горячего водоснабжению (или холодного водоснабжения), являющемуся Приложением № 4 к пункту 2.3.6. Правил содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденных приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунального хозяйства от 17.05.2005 года № 76 (действующий).

Ведь основной целью при составлении Акта залития квартиры является установление причин залития и лиц, ответственных за причиненный Вам вред. Это может быть как из-за ненадлежащего отношения к системе водоснабжения, так и повреждения стояка холодной воды, находящихся на балансе коммунального предприятия по водоснабжению.

Если затопившие Вас не открывают двери или соседей нет дома, можете вызвать сотрудников полиции для разрешения ситуации. Устранив последствия заливки, зафиксируйте фото и видео всего случившегося, что в результате затопления квартира потеряла свой эстетический вид и частично испорчена. Вы можете произвести независимую оценку последствий затопления квартиры. Обязательно должна быть ее цель — определение стоимости возобновляемых работ вследствие заливки, имевшей место в конкретное время. На основании проведенной оценки и расчетов с целью возмещения затрат на ремонтно-восстановительные работы Вы можете обратиться к соседям, которые Вас затопили с предложением оплатить Вам добровольно. Если Ваши соседи игнорируют Ваши требования и не согласны на ремонт квартиры или возмещение Вам затраченных средств за ремонт, Вы имеете право обратиться в местный суд о возмещении материального и морального вреда.

Иск в суд и возмещение морального вреда

Согласно ч.3 ст.386 Гражданского Кодекса Украины собственник, права которого нарушены, имеет право на возмещение ему имущественного и морального ущерба.

В исковом заявлении в суд можете указать суть иска – о возмещении ущерба вследствие затопления квартиры.

Согласно ст. 22 ГК Украины лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение. Убытками являются, в частности, потери, понесенные лицом в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо совершило или должно сделать для восстановления своего нарушенного права (реальный ущерб).

Прибавьте к исковому заявлению (копии в двух экземплярах для суда и для Ответчика):

Копию Вашего паспорта; Копию свидетельства о праве собственности квартиры (или Выписка); Копию домовой книги; Акт о затоплении квартиры; Независимая оценка ремонтных работ по устранению последствий затопления квартиры; Расчет материальных затрат; Справку о составе семьи; Видео или фотоснимки, которые показывают, что квартира затоплена; Другие документы, подтверждающие ситуацию; Квитанция, подтверждающая факт оплаты Вами услуг эксперта для определения стоимости ремонтно-восстановительных работ; Вывод по определению стоимости ремонтно-строительных работ для восстановления покрытия в квартире.

В исковом заявлении укажите где, когда и каким образом Вас затопили, каким образом устранялись последствия затопления — собственными силами, была ли помощь со стороны соседей или хотя бы предложение.

Обязательно составьте список того, что составляет материальный ущерб: расходы на составление сметы, на восстановительный ремонт, на составление дефектного акта, на ремонт мебели, электричества, бытовой техники, приобретение строительных материалов. Безусловно, все должно быть подтверждено актами выполненных работ, квитанциями, чеками, договорами и т.п. Все это перечисляется в исковом заявлении, предоставляя соответствующие подтверждающие документы (копии).

Можете в исковом заявлении указать требование о моральном ущербе, который заключается в том, что в связи с повреждением имущества Вы испытали душевные страдания. Это может состоять в том, что добровольно возместить материальный ущерб или выполнить ремонт соседи отказались. В результате чужой халатности Вы вынуждены проживать в сырой, не комфортной, разрушенной квартире, что у Вас был нарушен нормальный образ жизни и сна.

Моральный вред может и заключаться в том, что Вас не в первый раз затапливали соседи, если это действительно так и было.

Вы можете акцентировать внимание на дерзком поведении соседа, его безразличии, агрессивности.

Согласно ч. 1 ст. 1167 ГК Украины моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается лицом, нанесшим его, при наличии его вины, кроме случаев, установленных частью второй настоящей статьи.

Моральный ущерб оцените в определенную сумму, с учетом имевших место последствий, это также укажите в исковом заявлении.

Кроме того, можете потребовать от соседа в судебном порядке компенсации Ваших расходов – оплату судебного сбора, потрачены средства на составление отчета (сметы по ремонту квартиры), строительные экспертизы и т.д.