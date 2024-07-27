Що приховує дата народження «Одеського життя»?

Народилося «Одеське Життя» 27 липня 2007 року. Цікавий набір цифр, чи не так? Той, хто любить магічний світ цифр, одразу почали прораховувати їх нумерологічне значення.

Ганна Волошина, спеціаліст з нумерології, об’єднала декілька знать з кармічної нумерології, астронумерології та Джойтіш (ведична нумерологія) й розтлумачила значення дати народження нашого видання.

По-перше, число 27 – це дуже щаслива дата у будь-якому місяці, бо воно сіморонське й несе в собі чаклунську енергію – в цей день усі бажання виконуються! Не зволікайте!

Крім того, у даті народження заложено багато Вогню – ця стихія символізує енергію та силу. Лев за Знаком Зодіаку – мегалідер, та Вогнений Червоний Кабан, який на той час завершував 12-річний цикл, говорить про те, що все, за що не візметься колектив, – все вдається через педантичність, інтеллект та працездатність. Тут завжди панує миролюбива та оптимістична атмосфера. А ще важливо завершувати та доводити до кінця усі справи, які обіцяли.

Якщо ми порахуємо число народження 2+7 = 9, то 9 – це число Мудреця, який передає виключно перевірену інформацію, який залюбки ділиться знаннями та «лікує» словом, а ще – сяє у соціумі.

Правда, іноді йому треба побути наодинці – це саме час, коли редколегія «народжує» випуск, коли треба подумати та назбирати інформацію.

Щодо читачів «Одеського Життя», то вони полюбляють наодинці почитати, взяти цікаву інформацію та нею поділитися, обсмакувати усі новини зі знайомими.

Місія видання та людей, які працюють у колективі саме в цьому, 2024 році, році доволі важкому та кармічному – 6, а це значить, треба доносити простою мовою складні знання речі через любов до справи та до читача, а ще заводити багато нових знайомств та контактів, мати комунікації та партнерства для поширення набутого.

Загалом, треба бути уважними саме з офіційною документацією: ніякої помилки неможна допустити! Також рекомендується робити якісь розіграші, періодично проводити акції та дарувати подарунки.

Наразі для «Одеського Життя» йде другий період за підтримки Місяца, тому треба писати більше про щось трансформаційне, таємниче та езотеричне. В цьому році редакції треба йти вперед, до цілі, не позбавляючись темпу, а тільки нарощувати його, творчо підходити до справи та обов’язково заводити нові партнерства. Саме бути якомога більше в інфопросторі, заявляти про себе на всіх медіаплатформах.

Звернемо увагу й на те, що в даті є дві двійки та аж чотири сімки: це говорить про підтримку Вищих Сил, є й енергія працювати, але колективу інколи треба відпочивати, особливо на природі, аби накопичувати свій потенціал.

Найщасливіші дні для редакції – 16 та 25 число кожного місяця, день Венери – п’ятниця. Як ми знаємо, колір Венери – рожевий. А це й є корпоративний колір видання.

Бажаємо «Одеському Життю» й подалі великих успіхів та багато читачів з усіх куточків світу!