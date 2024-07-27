Что скрывает дата рождения «Одесской жизни»?

Родилась «Одесская жизнь» 27 июля 2007 года. Интересный набор цифр, не правда ли? Любители магического мира цифр сразу начали просчитывать их нумерологическое значение.

Анна Волошина, специалист по нумерологии, объединила несколько знаний по кармической нумерологии, астронумерологии и Джойтиш (ведическая нумерология) и объяснила значение даты рождения нашего издания.

Во-первых, число 27 – это очень счастливая дата в любом месяце, потому что оно симоронское и несет в себе колдовскую энергию – в этот день все желания исполняются! Не медлите!

Кроме того, в дате рождения заложено много огня – эта стихия символизирует энергию и силу. Лев по Знаку Зодиака – мегалидер, и Огненный Красный Кабан, который в то время завершал 12-летний цикл, говорит о том, что все, за что не возьмется коллектив – все удается из-за щепетильности, интеллекта и работоспособности. Здесь всегда царит миролюбивая и оптимистичная атмосфера. А еще важно завершать и доводить до конца все обещавшие дела.

Если мы посчитаем число рождения 2+7 = 9, то 9 – это число Мудреца, который передает исключительно проверенную информацию, охотно делится знаниями и «лечит» словом, а еще – сияет в социуме.

Правда, иногда ему нужно побыть наедине – это самое время, когда редколлегия «рождает» выпуск, когда нужно подумать и собрать информацию.

Что касается читателей «Одесской Жизни», то они любят в одиночку почитать, взять интересную информацию и поделиться ею, обсудить все новости со знакомыми.

Миссия издания и людей, работающих в коллективе именно в этом, 2024 году, году довольно тяжелом и кармическом – 6, а это значит, нужно доносить простым языком сложные знания вещи через любовь к делу и читателю, а еще заводить много новых знакомств и контактов, коммуникации и партнерства для распространения приобретенного.

В общем, нужно быть внимательными именно с официальной документацией: никакой ошибки нельзя допустить! Также рекомендуется делать какие-то розыгрыши, периодически проводить акции и дарить подарки.

Сейчас для «Одесской Жизни» идет второй период при поддержке Луны, поэтому нужно писать больше о чем-то трансформационном, таинственном и эзотерическом. В этом году редакции нужно идти вперед, цели, не лишаясь темпа, а только наращивать его, творчески подходить к делу и обязательно заводить новые партнерства. Именно быть как можно больше в инфопространстве, заявлять о себе на всех медиаплатформах.

Обратим внимание и на то, что в дате есть две двойки и четыре семерки: это говорит о поддержке Высших Сил, есть и энергия работать, но коллективу иногда нужно отдыхать, особенно на природе, чтобы накапливать свой потенциал.

Самые счастливые дни для редакции – 16 и 25 числа каждого месяца, день Венеры – пятница. Как мы знаем, цвет Венеры – розовый. А это и есть корпоративный цвет издания.

Желаем «Одесской Жизни» и дальше больших успехов и много читателей со всех уголков мира!