Фестиваль щедрівок, виставки та екскурсії: афіша безкоштовних подій Одеси на 10 -12 січня

Не забуті і юні та дорослі любителі книг – їх запрошують на творчі зустрічі та читання. Ну а тих, хто бажає почати нове життя через навчання – їх чекають на вулиці Єврейській в просторі «На часі».

Що: Концертна програма «Щедрик, щедрик, щедрівочка»

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 10 січня, 15:00

Що: Концертна програма «Від Різдва до Водохреща»

Де: Сабанєєв міст 1, Ліцей Столярського

Коли: 11 січня, 14:30

Що: Концерт щедрівок

Де: Новосельського, 63, Музична академія

Коли: 12 січня, 12:00

Що: Відкриття виставки «Грані століть. Живопис Німеччини 16-20 ст. із фондів #WEartMuseum»

Де: Італійська, 9, Музей Західного та Східного мистецтва

Коли: 10 січня, 16:00

Що: Відкриття виставки «Тендітність»

Де: Польська, 19, галерея «Квартира N6»

Коли: 10 січня, 16:00

Що: Генератор ідей/Створюємо організацію,спілку

Де: Єврейська, 49, простір «На часі»

Коли: 11-12 січня, 11:00 – 18:00

Що: Суботня зустріч

Де: Парк Шевченка, вхід у стадіон «Чорноморець», 2 поверх

Коли: 11 січня, 12:00

Що: «Привід, який спить у валізі» зустріч з письменницею Наталкою Малетич та майстер клас

Де: Європейська площа, 2, Книгарня кавʼярня «Старого лева»

Коли: 11 січня, 12:00

Що: Екскурсія музеєм

Де: Олексіївська площа, 21, Музей Одесміськелектротранс

Коли: 11 січня, 12:00

Що: Презентауція книги «Пан Сирник і різдвяний пампух»

Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва

Коли: 11 січня, 13:00

Що: Презентація збірки «Стежки війни, стежки любові»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 11 січня, 15:00



Що: Творча зустріч з Наталкою Малетич

Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва

Коли: 11 січня, 15:00

Що: Літературний вечір «Кола на воді»

Де: Ланжеронівська, 2-а

Коли: 12 січня, 15:00

