Фестиваль щедрівок, виставки та екскурсії: афіша безкоштовних подій Одеси на 10 -12 січня

Продовжуємо наш шлях по січню 2025 року. Пʼятниця – день відкриття виставок в одеських музеях. При чому, як це часто буває, вони відкриваються навіть в один час. Цього разу о 16:00. Тому перед вами буде складний вибір, але, якщо ви любите фотографію, тоді вам до Музею Блещунова. Якщо любите живопис – вам в музей Західного та східного мистецтва.
Не забуті і юні та дорослі любителі книг – їх запрошують на творчі зустрічі та читання. Ну а тих, хто бажає почати нове життя через навчання – їх чекають на вулиці Єврейській в просторі «На часі».
Що: Концертна програма «Щедрик, щедрик, щедрівочка»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 10 січня, 15:00
Що: Концертна програма «Від Різдва до Водохреща»
Де: Сабанєєв міст 1, Ліцей Столярського
Коли: 11 січня, 14:30
Що: Концерт щедрівок
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 12 січня, 12:00
Що: Відкриття виставки «Грані століть. Живопис Німеччини 16-20 ст. із фондів #WEartMuseum»
Де: Італійська, 9, Музей Західного та Східного мистецтва
Коли: 10 січня, 16:00
Що: Відкриття виставки «Тендітність»
Де: Польська, 19, галерея «Квартира N6»
Коли: 10 січня, 16:00
Що: Генератор ідей/Створюємо організацію,спілку
Де: Єврейська, 49, простір «На часі»
Коли: 11-12 січня, 11:00 – 18:00
Що: Суботня зустріч
Де: Парк Шевченка, вхід у стадіон «Чорноморець», 2 поверх
Коли: 11 січня, 12:00
Що: «Привід, який спить у валізі» зустріч з письменницею Наталкою Малетич та майстер клас
Де: Європейська площа, 2, Книгарня кавʼярня «Старого лева»
Коли: 11 січня, 12:00
Що: Екскурсія музеєм
Де: Олексіївська площа, 21, Музей Одесміськелектротранс
Коли: 11 січня, 12:00
Що: Презентауція книги «Пан Сирник і різдвяний пампух»
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 11 січня, 13:00
Що: Презентація збірки «Стежки війни, стежки любові»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 11 січня, 15:00
Що: Творча зустріч з Наталкою Малетич
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 11 січня, 15:00
Що: Літературний вечір «Кола на воді»
Де: Ланжеронівська, 2-а
Коли: 12 січня, 15:00