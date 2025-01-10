Фестиваль щедривок, выставки и экскурсии: афиша бесплатных событий Одессы на 10 -12 января

Не забыты и юные и взрослые любители книг — их приглашают на творческие встречи и чтения. Ну а тех, кто желает начать новую жизнь через обучение — их ждут на улице Еврейской в пространстве «На часі».

Что: Концертная программа «Щедрик, щедрик, щедривочка»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 10 января, 15:00

Что: Концертная программа «От Рождества до Крещения»

Где: Сабанеев мост 1, Лицей Столярского

Когда: 11 января, 14:30

Что: Концерт щедривок

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 12 января, 12:00



Что: Открытие выставки «Грани веков. Живопись Германии 16-20 вв. из фондов #WEartMuseum»

Где: Итальянская, 9, Музей Западного и Восточного искусства

Когда: 10 января, 16:00

Что: Открытие выставки «Хрупкость»

Где: Польская, 19, галерея «Квартира N6»

Когда: 10 января, 16:00

Что: Генератор идей/Создаем организацию, союз

Где: Еврейская, 49, пространство «На времени»

Когда: 11-12 января, 11:00 — 18:00

Что: Субботняя встреча

Где: Парк Шевченко, вход в стадион «Черноморец», 2 этаж

Когда: 11 января, 12:00

Что: «Повод, который спит в чемодане» встреча с писательницей Натальей Малетич и мастер класс

Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня «Старого льва»

Когда: 11 января, 12:00



Что: Экскурсия по музею

Где: Алексеевская площадь, 21, Музей Одесгорэлектротранс

Когда: 11 января, 12:00

Что: Презентация книги «Господин Сырник и рождественский пампух»

Где: Королева, 46, б-ка для юношества

Когда: 11 января, 13:00

Что: Презентация сборника «Тропы войны, тропы любви»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 11 января, 15:00

Что: Творческая встреча с Натальей Малетич

Где: Королева, 46, б-ка для юношества

Когда: 11 января, 15:00



Что: Литературный вечер «Круги на воде»

Где: Ланжероновская, 2-а

Когда: 12 января, 15:00

