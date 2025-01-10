Фестиваль щедривок, выставки и экскурсии: афиша бесплатных событий Одессы на 10 -12 января

Продолжаем наш путь по январю 2025 года. Пятница — день открытия выставок в одесских музеях. При чем, как это часто бывает, они открываются даже в одно время. В этот раз в 16:00. Поэтому перед вами будет сложный выбор, но, если вы любите фотографию, тогда вам в Музей Блещунова. Если любите живопись — вам в музей Западного и восточного искусства.
Не забыты и юные и взрослые любители книг — их приглашают на творческие встречи и чтения. Ну а тех, кто желает начать новую жизнь через обучение — их ждут на улице Еврейской в пространстве «На часі».
Что: Концертная программа «Щедрик, щедрик, щедривочка»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 10 января, 15:00
Что: Концертная программа «От Рождества до Крещения»
Где: Сабанеев мост 1, Лицей Столярского
Когда: 11 января, 14:30
Что: Концерт щедривок
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 12 января, 12:00
Что: Открытие выставки «Грани веков. Живопись Германии 16-20 вв. из фондов #WEartMuseum»
Где: Итальянская, 9, Музей Западного и Восточного искусства
Когда: 10 января, 16:00
Что: Открытие выставки «Хрупкость»
Где: Польская, 19, галерея «Квартира N6»
Когда: 10 января, 16:00
Что: Генератор идей/Создаем организацию, союз
Где: Еврейская, 49, пространство «На времени»
Когда: 11-12 января, 11:00 — 18:00
Что: Субботняя встреча
Где: Парк Шевченко, вход в стадион «Черноморец», 2 этаж
Когда: 11 января, 12:00
Что: «Повод, который спит в чемодане» встреча с писательницей Натальей Малетич и мастер класс
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня «Старого льва»
Когда: 11 января, 12:00
Что: Экскурсия по музею
Где: Алексеевская площадь, 21, Музей Одесгорэлектротранс
Когда: 11 января, 12:00
Что: Презентация книги «Господин Сырник и рождественский пампух»
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 11 января, 13:00
Что: Презентация сборника «Тропы войны, тропы любви»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 11 января, 15:00
Что: Творческая встреча с Натальей Малетич
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 11 января, 15:00
Что: Литературный вечер «Круги на воде»
Где: Ланжероновская, 2-а
Когда: 12 января, 15:00