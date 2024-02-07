Шаховий турнір у пам’ять про місцевого митця пройшов в Ізмаїлі

Починаючи з цього року його співорганізатори Георгій Чілік (директор Обласного центру національних культур) і Микола Іванов (голова Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої Софії) вирішили, що турнір називатиметься «Болгарський шаховий турнір імені Івана Пастиря», оскільки саме він є його засновником.

Хто такий Іван Пастир

Іван Пастир – митець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Він народився в селі Кирнички Ізмаїльського району. Вищу освіту здобував в Одеському художньому училищі ім. Грекова та Одеському педагогічному інституті ім. Ушинського, де закінчив художньо-графічний факультет.

У 1988 році заснував та очолив кафедру образотворчого мистецтва Ізмаїльського педагогічного інституту.

Пішов із життя 17 листопада 2023 року.

Результати турніру

У турнірі взяли участь і дорослі, і діти, серед яких учасники міжнародних та всеукраїнських змагань.

Цього дня організаторам заходу хотілося зробити все по максимуму, як любив Іван Пастир. Тому, за традицією, турнір розпочався з міні-концерту, на якому лунали улюблені пісні Івана Васильовича у виконанні артистів Обласного центру національних культур Сергія Нейчева, Діани Суровкіної, Феодори Куртєвої та Асі Некрахи.

Суддями турніру виступили Ольга Апостолакій – керівник шахового клубу «Біла тура» та Ольга Сколотяна – керівник шахового клубу «Форпост». Грали за швейцарською системою в 7 турів, за підсумком – нагородили найкращих.

Серед загального заліку почесне перше місце посів Олександр Кужильний, друге – Антон Хачик, а третє – Іван Коронеєвський.

Серед школярів на першому місці Дмитро Гусєв, на другому – В’ячеслав Масюкевич, а на третьому – Анастасія Дімітрова.

Найкращий результат і перше місце серед ветеранів спорту посів Дмитро Драгнєв, отримавши Суперкубок.

Усі учасники отримали грамоти за участь і пам’ятні медалі, а переможці – кубки, медалі та почесні грамоти.