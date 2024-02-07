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Шахматный турнир в память о местном творце прошел в Измаиле

Шахматный турнир в память о местном творце прошел в Измаиле

В Измаиле состоялся 7-й традиционный шахматный турнир, который проводится уже на протяжении многих лет.

Начиная с этого года его соорганизаторы Георгий Чилик (директор Областного центра национальных культур) и Николай Иванов (председатель Измаильской болгарской общины им. Святой Софии) решили, что турнир будет называться «Болгарский шахматный турнир имени Ивана Пастыря», поскольку именно он является его основателем.

Кто такой Иван Пастырь

Иван Пастырь

Иван Пастырь — художник, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и изобразительного искусств Измаильского государственного гуманитарного университета.

Он родился в селе Кирнички Измаильского района. Высшее образование получал в Одесском художественном училище им. Грекова и Одесском педагогическом институте им. Ушинского, где окончил художественно-графический факультет.

В 1988 году основал и возглавил кафедру изобразительного искусства Измаильского педагогического института.

Ушел из жизни 17 ноября 2023 года.

Результаты турнира

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игроки шахматный турнир

В турнире приняли участие и взрослые, и дети, среди которых участники международных и всеукраинских соревнований.

В этот день организаторам мероприятия хотелось сделать все по максимуму, как любил Иван Пастырь. Поэтому, по традиции, турнир начался с мини-концерта, на котором звучали любимые песни Ивана Васильевича в исполнении артистов Областного центра национальных культур Сергея Нейчева, Дианы Суровкиной, Феодоры Куртевой и Аси Некрахи.

Судьями турнира выступили Ольга Апостолакий — руководитель шахматного клуба «Белая ладья» и Ольга Сколотяна — руководитель шахматного клуба «Форпост». Играли по швейцарской системе в 7 туров, по итогам — наградили лучших.

Среди общего зачета почетное первое место занял Александр Кужильный, второе — Антон Хачик, а третье — Иван Коронеевский.

Среди школьников на первом месте Дмитрий Гусев, на втором — Вячеслав Масюкевич, а на третьем — Анастасия Димитрова.

Лучший результат и первое место среди ветеранов спорта занял Дмитрий Драгнев, получив Суперкубок.

Все участники получили грамоты за участие и памятные медали, а победители — кубки, медали и почетные грамоты.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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