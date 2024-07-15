«Шафа з привидом» побувала у Болградській та Василівській громадах

Публіка була вдячна артистам за яскраву гру, а режисеру — за його бачення твору, й нагородила їх бурхливими оплесками та букетами квітів.

Відзначимо, що ця вистава стала не лише своєрідним підсумком річної роботи студії, але і випускного вечора для однієї з актрис – Євгенії Леован, адже цього року вона закінчила школу та вирушає у доросле життя, плануючи продовжити навчання у вищому навчальному закладі.

Євгенію пов’язує з колективом театру шість років життя, під час яких вона навчалася акторській майстерності та виросла від епізодичних до головних ролей. Саме головну роль — Вірджинії Отіс — вона зіграла у цій виставі.

Аплодисменти та букети квітів від вдячних глядачів, почесна грамота від міськради та диплом і золота медаль від студії «ОнгЪл» стали яскравим підтвердженням визнання акторської майстерності Євгенії.

Після закінчення спектаклю режисер колективу Серафим Савченко підбив підсумки року:

— У цьому сезоні ми відіграли декілька вистав. Завітали із гастролями в села Болградської та Василівської громад, привезли приз із Міжнародного театрального фестивалю в Болгарії, здобули призи на всеукраїнських творчих конкурсах. Виграли та здійснили міжнародний грантовий проект і ще багато чого… Отже, це про те, що мистецтво у маленькому містечку є, таланти, краса та енергія – є. І саме ця молодь, її робота, її театр, — це те, що має бути в Україні, і те, що потрібно захищати і плекати.

Частину зібраних коштів актори, як завжди, направили на допомогу воїнам ЗСУ.

Відгуки глядачів

Людмила Савченко: «Браво режисеру за чудову виставу! Так здорово все вийшло: і гра акторів, і декорації, і освітлення, і загальна атмосфера містики, і пісні, і танці, — а головне — ідея добра! Успіхів усій студії і, звичайно, її талановитому режисеру!»

Валентина Самченко: «Це дуже важливо, коли у всіх населених пунктах, навіть менших за містечко, — є театри, аматорські чи шкільні».

Дар’я Райкова: «Дуже сподобалась вистава. Так добре, що у вас задіяна молодь. Так тримати! Із нетерпінням чекатиму на наступну виставу. Браво!»