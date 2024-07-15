«Шкаф с привидением» побывал в Болградской и Васильевской громадах

«Шкаф с привидением» побывал в Болградской и Васильевской громадах

Даже отключение электричества, которое, наверное, произошло не без вмешательства темных сил, которых так много в спектакле «Шкаф с привидением» (по мотивам произведения Оскара Уайльда «Кентервильское привидение»), не смогло разрушить планы Болградской театральной студии «ОнгЪл» — спектакль состоялся по расписанию и порадовал театралов Болграда и гостей города (на помощь пришел электрогенератор Центра культуры и досуга).

Публика была благодарна артистам за яркую игру, а режиссеру — за его видение произведения, и наградила их бурными аплодисментами и букетами цветов.

Отметим, что этот спектакль стал не только своеобразным итогом годовой работы студии, но и выпускного вечера для одной из актрис — Евгении Леован, ведь в этом году она окончила школу и отправляется во взрослую жизнь, планируя продолжить обучение в высшем учебном заведении.

Евгения Леован

Евгения Леован

Евгению связывает с коллективом театра шесть лет жизни, во время которых она училась актерскому мастерству и выросла от эпизодических до главных ролей. Именно главную роль — Вирджинии Отис — она сыграла в этом спектакле.

Аплодисменты и букеты цветов от благодарных зрителей, почетная грамота от горсовета и диплом и золотая медаль от студии «ОнгЪл» стали ярким подтверждением признания актерского мастерства Евгении.

спектакль

По окончании спектакля режиссер коллектива Серафим Савченко подвел итоги года:

— В этом сезоне мы отыграли несколько спектаклей. Посетили с гастролями села Болградской и Васильевской громад, привезли приз с Международного театрального фестиваля в Болгарии, получили призы на всеукраинских творческих конкурсах. Выиграли и осуществили международный грантовый проект и еще много чего… Итак, это о том, что искусство в маленьком городке есть, таланты, красота и энергия — есть. И именно эта молодежь, ее работа, ее театр, — это то, что должно быть в Украине, и то, что нужно защищать и лелеять.

Часть собранных средств актеры, как всегда, направили на помощь воинам ВСУ.

Отзывы зрителей

спектакль

Людмила Савченко: «Браво режиссеру за замечательный спектакль! Так здорово все получилось: и игра актеров, и декорации, и освещение, и общая атмосфера мистики, и песни, и танцы, — а главное — идея добра! Успехов всей студии и, конечно, ее талантливому режиссеру!»

Валентина Самченко: «Это очень важно, когда во всех населенных пунктах, даже меньше городка, — есть театры, любительские или школьные».

Дарья Райкова: «Очень понравился спектакль. Так хорошо, что у вас задействована молодежь. Так держать! С нетерпением буду ждать следующего спектакля. Браво!»

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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