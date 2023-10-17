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Сава Куліш: одесит, який зняв найкращий фільм про розвідників

Сава Куліш: одесит, який зняв найкращий фільм про розвідників

17 жовтня виповнюється 87 років від дня народження кінорежисера Сави Куліша, фільм якого «Мертвий сезон» увійшов до золотого фонду світового кіно.

Народився Сава Куліш в Одесі, у родині одного з найкращих операторів українського кіно Якова Куліша. Сава закінчив операторський факультет ВДІКу, а трохи пізніше захопився режисурою та вступив до Щукінського училища. З 1968 року він повністю присвятив себе кінорежисурі.

Його режисерським дебютом став документальний фільм «Останні листи», а перший ігровий фільм, який він зняв, приніс йому всесоюзну популярність. Це був «Мертвий сезон», у якому йшлося про роботу розвідки за часів «холодної війни». Головну роль у фільмі зіграв Донатас Баніоніс, а прототипом головного героя став розвідник Конон Молодий. На Всесоюзному кінофестивалі картину було визнано найкращою серед художніх фільмів — у цьому були одностайні і критика, і глядачі, і професійні розвідники.

Режисер Куліш зняв не дуже багато фільмів — трохи більше півтора десятка, і п’ять — як оператор. Але такої слави як «Мертвий сезон» йому більше не приніс жоден фільм. 1994 року Куліш востаннє приїжджав до рідного міста. Приводом для цього стала прем’єра фільму “Залізна завіса”, яка відбулася в Одесі.

Паралельно з роботою в кіно Куліш ставив радіовистави, викладав у ВДІКу, а останніми роками працював над документальним серіалом «Прощавай, XX століття! Вибач…”. Незадовго до смерті він вирушив на творчу зустріч до Ярославля, хоча почував себе не дуже добре, та й дружина відмовляла від поїздки. Через день після приїзду прямо в готельному номері режисерові стало погано — лікарі діагностували важкий інсульт, і через десять днів, 9 червня 2001 року, Сава Куліш помер, не приходячи до тями.

Джерела: odessa-memory.info, stuki-druki.com., evrejskaja-panorama.de

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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