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Савва Кулиш: одессит, который снял лучший фильм о разведчиках

Савва Кулиш: одессит, который снял лучший фильм о разведчиках

17 октября исполняется 87 лет со дня рождения кинорежиссера Саввы Кулиша, фильм которого «Мертвый сезон» вошел в золотой фонд мирового кино.

Родился Савва Кулиш в Одессе, в семье одного из лучших операторов украинского кино Якова Кулиша. Савва окончил операторский факультет ВГИКа, а немного позже увлекся режиссурой и поступил в Щукинское училище. С 1968 года он полностью посвятил себя кинорежиссуре. 

Его режиссерским дебютом стал документальный фильм «Последние письма», а первый же игровой фильм, который он снял, принес ему всесоюзную известность. Это был «Мертвый сезон», в котором шла речь о работе разведки во времена «холодной войны». Главную роль в фильме сыграл Донатас Банионис, а прототипом главного героя послужил разведчик Конон Молодый.  На Всесоюзном кинофестивале картина была признана лучшей среди художественных фильмов — в этом были единодушны и критика, и зрители, и профессиональные разведчики.

Режиссер Кулиш снял не очень много фильмов — чуть больше полутора десятков, и пять — как оператор. Но такой славы, как «Мертвый сезон», ему больше не принес ни один фильм. В 1994 году Кулиш последний раз приезжал в родной город. Поводом для этого стала премьера фильма «Железный занавес», которая состоялась в Одессе.

Параллельно с работой в кино Кулиш ставил радиоспектакли, преподавал во ВГИКе, а в последние годы работал над документальным сериалом «Прощай, XX век! Прости…». Незадолго до смерти он отправился на творческую встречу в Ярославль, хотя чувствовал себя не очень хорошо, да и жена отговаривала от поездки. Через день после приезда прямо в гостиничном номере режиссеру стало плохо — врачи диагностировали тяжелый инсульт, и через десять дней, 9 июня 2001 года, Савва Кулиш умер, не приходя в сознание.  

Источники: odessa-memory.info, stuki-druki.com., evrejskaja-panorama.de

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