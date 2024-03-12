Робимо базар: чим порадують весняні ціни на ринках Одеси та області

Привоз на початку весни: у пошуках найдешевших продуктів

Ми на Привозі. Погода не дуже: здається, зима не так вже й поспішає здавати позиції. Але погода змінюється, а найвідоміший одеський ринок ні. Люди, як завжди, торгуються, шукають найдешевше і найдешевше. І що там із цінами на продукти?

Ціни на овочі

картопля — 30-35 гривень;

цибуля — 25 гривень;

помідори — 60-130 гривень;

буряк — 25 гривень;

кабачки — 70-100 гривень;

огірки — 60-140 гривень;

солодкий перець — 120-160 гривень;

баклажани — 120-130 гривень;

капуста — 20-40 гривень;

капуста молода — 70-90 гривень;

часник — 100-150 гривень;

морква — 20-25 гривень;

черемша в пучках — 15 гривень;

редис у пучках — 35-40 гривень;

зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

банани — 45-70 гривень;

грейпфрути — 60-80 гривень;

гранати — 90-150 гривень;

лимони — 35-60 гривень;

мандарини — 35-70 гривень;

апельсини — 35-70 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 43-75 гривень;

бринза — 150-210 гривень;

сир — 80-100 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 250-270 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-210 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 140-150 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 190-200 гривень;

свинина: задня частина — 160-180 гривень;

свинина: шия — 190-200 гривень;

свинина: лопатка — 150-160 гривень;

свинина: ребра — 180-190 гривень;

свинина: сало свіже — 100-220 гривень;

свинина: сало солоне — 150-250 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 60-90 гривень;

карасі — 70-90 гривень;

лобан — 80-120 гривень;

судак — 180-220 гривень;

короп — 90-130 гривень.

Новий базар: хто за чим прийшов на ринок?

Старий Новий базар, вихідний день. Ось, здається, саме час розповісти про весняний настрій, порадіти цінам, поговорити «за погоду». Все б так і було, але… війна з її жахливими наслідками. Але фраза «їсти щось треба» звучить як синонім «життя триває». Що ж із цінами на Новому базарі?

Ціни на овочі

картопля — 25-35 гривень;

цибуля — 25 гривень;

помідори — 90-150 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

кабачки — 100-120 гривень;

огірки — 100-150 гривень;

солодкий перець — 100-130 гривень;

баклажани — 100-150 гривень;

капуста — 20-25 гривень;

морква — 20-25 гривень;

часник — 100-140 гривень;

редис у пучках — 40-45 гривень;

зелень — від 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

груші — 70-80 гривень;

лимони — 70-110 гривень;

мандарини — 60-80 гривень;

апельсини — 60-80 гривень;

банани — 70-80 гривень;

гранати — 120-160 гривень;

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 40-60 гривень;

бринза — 160-180 гривень;

сир — 80-200 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 250-270 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: шия — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 130-160 гривень;

свинина: задня частина — 190-240 гривень;

свинина: шия — 260-270 гривень;

свинина: лопатка — 200-220 гривень;

свинина: ребра — 190-200 гривень;

свинина: свіже сало — 100-200 гривень;

свинина: солоне сало — 180-250 гривень.

Ціни на рибу

короп — 110-160 гривень;

товстолобик — 90-140 гривень;

лобан — 90-150 гривень;

судак — 220-270 гривень;

сом — 200-250 гривень.

На Київському багато овочів і фруктів, але не вистачає м’яса та риби

Склалося таке враження, коли ми поїхали робити моніторинг, що на вихідних на ринку продавців було більше, ніж покупців. Овочів і фруктів, як завжди, багато. Сезон цитрусових завершується, тож мандарини й апельсини були за доступними цінами, майже як яблука. Значно більше стало свіжої риби, але на цьому ринку вибір все одно не дуже великий. Так само і зі свіжим м’ясом: є, але продавців небагато, що впливає на ціни, які значно вищі, ніж у магазинах та на інших ринках.

Ціни на овочі

картопля — 25-35 гривень;

цибуля — 25-30 гривень;

помідори — 100-140 гривень;

буряк — 30-35 гривень;

кабачки — 90-110 гривень;

огірки — 100-120 гривень;

солодкий перець — 120-140 гривень;

баклажани — 120-130 гривень;

капуста — 25-30 гривень;

часник — 120-140 гривень;

морква — 25-30 гривень;

зелень у пучках — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25-35 гривень;

лимони — 60-85 гривень;

мандарини — 50-120 гривень;

апельсини — 40-120 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 50-75 гривень;

бринза — 200-260 гривень;

сир — 120-180 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 230-280 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 180-200 гривень;

свинина: задня частина — 200-210 гривень;

свинина: шия — 240 гривень;

свинина: лопатка — 180-220 гривень;

свинина: ребра — 190-220 гривень;

свинина: сало свіже — 150-220 гривень;

свинина: сало солоне — 180-280 гривень.

Ціни на рибу

карасі — 70-80 гривень;

товстолобик — 80-90 гривень;

судак — 180-200 гривень;

хек морожений — 140-160 гривень;

скумбрія морожена — 180 гривень.

Південний ринок: для своїх знижки

Усі свої! Саме так можна було сказати про наші відвідини ринку у вихідні: людей небагато, всі одне одного знають. Ціни відносно стабільні: на яйця ціна знизилася, на м’ясо та рибу трохи піднялася, але не більше ніж на 5-10%. Якщо поставити собі за мету, можна знайти цікаві за ціною пропозиції на будь-що, а своїм знижки від фермерів і продавців, особливо наприкінці дня в неділю!

Ціни на овочі

картопля — 35-40 гривень;

цибуля — 30-35 гривень;

помідори — 120-140 гривень;

буряк — 30-35 гривень;

кабачки — 90-120 гривень;

огірки — 100-120 гривень;

солодкий перець — 120-140 гривень;

капуста — 25-30 гривень;

часник — 120-150 гривень;

морква — 25-30 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 30-40 гривень;

виноград — 150-180 гривень;

лимони — 80-100 гривень;

мандарини — 60-120 гривень;

апельсини — 60-120 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 55-75 гривень;

бринза — 200-260 гривень;

сир — 130-180 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 240-260 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 160-180 гривень;

яловичина і телятина: антрекоти — 220 гривень;

свинина: задня частина — 220-230 гривень;

свинина: шия — 240-280 гривень;

свинина: лопатка — 200-220 гривень;

свинина: ребра — 220 гривень;

свинина: сало свіже — 180-220 гривень;

свинина: сало солоне — 260-360 гривень.

Ціни на рибу

карасі — 80 гривень;

товстолобик — 80-100 гривень;

судак — 180-220 гривень;

хек морожений — 140-160 гривень;

скумбрія морожена — 180-200 гривень.

Ринок «Північний»: овочі вгору, сало вниз

Якщо говорити загалом про ситуацію з цінами на ринку «Північний», то «дешевше не стало». І хоча загалом ціни не сильно змінилися, традиційні українські овочі, так званий «борщовий набір», подорожчали гривень на 5 за кілограм. З минулим роком, звісно, не порівняти, коли ціни на них били всі рекорди і були в 2-3 рази вищими за нинішні. Подорожчали цитрусові: апельсини і мандарини. Вартість «новорічних» фруктів зросла на 30-40 гривень за кілограм. Ну і продовжують дивувати яйця, яких на ринку мало і коштують вони, порівняно з супермаркетами, дорого 6,5 гривні за штуку. А ще свиняче сало скинуло в ціні одразу 20 гривень з кожного кілограма.

Ціни на овочі

картопля — 25-30 гривень;

цибуля — 20-30 гривень;

помідори — 90-120 гривень;

буряк — 20-30 гривень;

кабачки — 110-130 гривень;

огірки — 130-150 гривень;

солодкий перець — 120 гривень;

баклажани — 160 гривень;

капуста — 20 гривень;

часник — 150 гривень;

морква — 25-30 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-35 гривень;

банани — 80 гривень;

грейпфрути — 80 гривень;

гранати — 140 гривень;

лимони — 80 гривень;

мандарини — від 110 гривень;

апельсини — від 130 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 65 гривень;

бринза — 180-210 гривень;

сир — 90-40 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина і телятина: задня частина — 240-250 гривень;

яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;

яловичина і телятина: ребра — 120-150 гривень;

яловичина і телятина: антрекот — 170-180 гривень;

свинина: задня частина — 150 гривень;

свинина: шия — 230 гривень;

свинина: лопатка — 160-180 гривень;

свинина: ребра — 170-200 гривень;

свинина: сало свіже — 100-180 гривень;

свинина: сало солоне — 120-200 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 100-120 гривень;

карасі — 80-100 гривень;

лобан — 190 гривень;

судак — 140-220 гривень;

короп — 100-130 гривень;

лящ — 70 гривень.

Балтський ринок пропонує різноманітну продукцію

Півстоліття тому на балтському базарі стояли довгі прилавки, на яких продавці розкладали свій товар. Для більшої зручності були ще й лавки, щоб не стояти півдня на ногах. І торгували тут усім: від соняшникових зерен до кованих виробів. Часто покупці могли придбати і тут же спожити шматок домашньої ковбаси та випити келих вина. Сьогодні осучаснений ринок пропонує балтянам і гостям краю найрізноманітнішу продукцію. Ринок вирує щодня, крім понеділка, чим люди дуже задоволені. А чи задоволені цінами? Пройдемося базаром.

Ціни на овочі

картопля — 16-20 гривень;

цибуля — 8-14 гривень;

помідори — 90-120 гривень;

буряк — 20 гривень;

огірки — 90 гривень;

солодкий перець — 60-100 гривень;

баклажани — 60 гривень;

капуста — 15-18 гривень;

часник — 150 гривень;

морква — 11-20 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 12-18 гривень;

лимони — 65 гривень;

мандарини — 65 гривень;

апельсини — 65-70 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 50-60 гривень;

бринза — 180 гривень;

сир — 140 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина:задня частина — 180-200 гривень;

свинина:шия — 200 гривень;

свинина:лопатка — 200 гривень;

свинина:ребра — 160-180 гривень;

свинина:битки — 200 гривень;

свинина:сало свіже — 100-120 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80-90 гривень;

карасі — 60-90 гривень;

короп — 100-120 гривень.

На Тарутинському ринку вже є редиска та арпаджик

Базар у Тарутиному і в будній день рясніє товарами. Овочі, м’ясо, молочка, є і теплична редиска, і уманські огірки, і різноманітна зелень. Як гордовито зауважила продавчиня розкішних шпинату, щавлю та кропу з петрушкою: «Зелень вирощуємо самі й дотримуємося одеських цін, нічого не накручуємо». Тож уже можна відкрити весняний сезон корисним і легким зеленим борщем. Щосили торгують і насінням різних овочів на посадку. Наприклад, насіння кропу і петрушки продають по 15 гривень за чайну ложку. Є в продажу й арпаджик — по 60-80 гривень за кілограм, і посівний часник — по 100-120 гривень.

Ціни на овочі

картопля — 20-25 гривень;

цибуля — 25-30 гривень;

буряк — 25 гривень;

огірки — 185 гривень;

капуста — 15 гривень;

гарбуз — 20 гривень;

часник — 100-150 гривень;

морква — 25 гривень;

зелень — 30 гривень (100 г);

помідори — 120 гривень;

редиска — 150 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-25 гривень;

груші — 60 гривень;

лимони — 70 гривень;

мандарини — 50-80 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 35-45 гривень;

бринза овеча — 200 гривень;

бринза коров’яча — 150 гривень;

сир — 80-90 гривень;

молоко — 25-30 гривень;

сметана — 80-100 гривень;

вершки — 160 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина:м’якоть — 200 гривень;

яловичина:грудинка — 130 гривень;

яловичина: антрекот — 150 гривень.

свинина: задня частина — 150-160 гривень;

свинина: биток шийний — 170 гривень;

свинина: ребра — 150 гривень;

свинина: печінка — 65 гривень;

свинина: сало — 70-120 гривень;

Ціни на рибу

товстолобик — 60 гривень;

карась — 65 гривень;

короп — 90 гривень.

Капуста та редиска на Ренійському ринку з Новосільського

На Ренійському ринку почали торгувати ранньою капустою, яка йде по 120 гривень за кілограм. І редискою, за яку просять від 70 до 90 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що привозять цю городину з села Новосільське, жителі якого багато років традиційно займаються тепличним господарством на особистих подвір’ях.

Ціни на овочі

картопля — 20-24 гривні;

цибуля — 20 гривень;

помідори — 110-160 гривень;

буряк — 15-20 гривень;

солодкий перець — 150-160 гривень;

часник — 120-130 гривень;

зелень у пучках — 10-15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-30 гривень;

груші — 60-80 гривень;

лимони — 65-80 гривень;

мандарини — 80 гривень;

апельсини — 80 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 40-45 гривень;

бринза — 200-250 гривень;

сир — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 190 гривень;

свинина: шия — 210 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 190 гривень;

свинина: сало свіже — від 80 гривень.

Ціни на рибу

карась — 50-65 гривень;

лящ — 35 гривень;

товстолобик — 30-80 гривень.

Любашівка: як здешевити споживчий кошик

На Любашівському ринку «Привокзальний» у перекупників значно подешевшала свинина. Обвал цін стався, тому що в магазинах «Київські м’ясопродукти», «Файна маркет» і «Курка Ряба» м’ясна продукція реалізується за ціною, нижчою за базарну. Також більшість приватних магазинів намагаються реалізовувати фрукти та овочі дешевше, ніж у конкурентів. У результаті цих перегонів у виграші залишаються споживачі, які надто втомилися від високих цін. Тепер, базаруючи «з розумом», можна значно здешевити споживчий кошик.

Ціни на овочі

картопля — 20-23 гривні;

цибуля — 15-20 гривень;

помідори — 130-150 гривень;

морква — 20-25 гривень;

буряк — 15-25 гривень;

огірки — 120-170 гривень;

солодкий перець — 150 гривень;

капуста — 15-16 гривень;

часник — 140-150 гривень;

зелень — 20-40 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-25 гривень;

груші — 60-75 гривень;

мандарини — 70 гривень;

апельсини — 75 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

сметана — 130 гривень;

сир — 130 гривень;

масло — 250 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 140 гривень;

свинина: ребра — 130 гривень;

свинина: сало свіже — 30 гривень.

Ціни на рибу

короп — 100-120 гривень;

товстолобик — 70-80 гривень;

карась — 80 гривень.

Йдемо базаритися на Кодимський ринок

Ринок у Кодимі з’явився біля залізничного вокзалу в 90-х роках. Тоді діловим людям спала на думку ідея створити привокзальний промтоварний ринок, який, на їхню думку, мав би користуватися популярністю з огляду на розташування. І вони не помилилися. Базування біля самої залізниці сприяє наповненню базару не лише промисловими товарами, а й розмаїттям продуктів харчування. Згодом тут було зведено м’ясний і молочний корпуси. Сьогодні привокзальний ринок у Кодимі вирує.

Ціни на овочі

картопля — 20 гривень;

цибуля — 15 гривень;

помідори — 90-120 гривень;

буряк — 20-25 гривень;

огірки — 90 гривень;

солодкий перець — 70-100 гривень;

капуста — 10-15 гривень;

часник — 180 гривень;

часник ярий — 70-80 гривень;

морква — 20-25 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-25 гривень;

лимони — 75-90 гривень;

мандарини — 70-85 гривень;

апельсини — 75-80 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

яйця (десяток) — 50-60 гривень;

бринза — 180 гривень;

сир — 140 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина: задня частина — 180 гривень;

свинина: шия — 200 гривень;

свинина: лопатка — 200 гривень;

свинина: ребра — 160-180 гривень;

свинина: битки — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 100-120 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 80 гривень;

карасі — 60-80 гривень;

короп — 100 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук