Робимо базар: чим порадують весняні ціни на ринках Одеси та області

У кожної людини є ринок, який полюбився більше за інші. І зовсім не обов’язково це залежить від місця розташування. За улюбленими і найсмачнішими продуктами, до найпоряднішого і найщедрішого продавця, за можливістю вдосталь насмакувати або наторгуватися, за гуртом або, навпаки, за вигідним Роздробом, люди можуть йти кілька десятків метрів або проїхати півміста. Своя неповторна атмосфера є у кожного ринку в містах і селищах нашої області. І звісно, у кожного своя родзинка. Від зелені з незвичними навіть для досвідчених одеситів назвами до спецій, без яких не вдасться приготувати національну страву. Щоб розповісти читачам «Одеського життя», де і що краще і вигідніше купувати, наші журналісти знову вирушили на ринки Одеси та області. Про ціни та продукти читайте в нашому матеріалі.
Привоз на початку весни: у пошуках найдешевших продуктів
Ми на Привозі. Погода не дуже: здається, зима не так вже й поспішає здавати позиції. Але погода змінюється, а найвідоміший одеський ринок ні. Люди, як завжди, торгуються, шукають найдешевше і найдешевше. І що там із цінами на продукти?
Ціни на овочі
- картопля — 30-35 гривень;
- цибуля — 25 гривень;
- помідори — 60-130 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- кабачки — 70-100 гривень;
- огірки — 60-140 гривень;
- солодкий перець — 120-160 гривень;
- баклажани — 120-130 гривень;
- капуста — 20-40 гривень;
- капуста молода — 70-90 гривень;
- часник — 100-150 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- черемша в пучках — 15 гривень;
- редис у пучках — 35-40 гривень;
- зелень — від 10-15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-35 гривень;
- банани — 45-70 гривень;
- грейпфрути — 60-80 гривень;
- гранати — 90-150 гривень;
- лимони — 35-60 гривень;
- мандарини — 35-70 гривень;
- апельсини — 35-70 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 43-75 гривень;
- бринза — 150-210 гривень;
- сир — 80-100 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 250-270 гривень;
- яловичина і телятина: теляча шия — 200-210 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 140-150 гривень;
- яловичина і телятина: антрекот — 190-200 гривень;
- свинина: задня частина — 160-180 гривень;
- свинина: шия — 190-200 гривень;
- свинина: лопатка — 150-160 гривень;
- свинина: ребра — 180-190 гривень;
- свинина: сало свіже — 100-220 гривень;
- свинина: сало солоне — 150-250 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 60-90 гривень;
- карасі — 70-90 гривень;
- лобан — 80-120 гривень;
- судак — 180-220 гривень;
- короп — 90-130 гривень.
Новий базар: хто за чим прийшов на ринок?
Старий Новий базар, вихідний день. Ось, здається, саме час розповісти про весняний настрій, порадіти цінам, поговорити «за погоду». Все б так і було, але… війна з її жахливими наслідками. Але фраза «їсти щось треба» звучить як синонім «життя триває». Що ж із цінами на Новому базарі?
Ціни на овочі
- картопля — 25-35 гривень;
- цибуля — 25 гривень;
- помідори — 90-150 гривень;
- буряк — 20-25 гривень;
- кабачки — 100-120 гривень;
- огірки — 100-150 гривень;
- солодкий перець — 100-130 гривень;
- баклажани — 100-150 гривень;
- капуста — 20-25 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- часник — 100-140 гривень;
- редис у пучках — 40-45 гривень;
- зелень — від 15-20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-35 гривень;
- груші — 70-80 гривень;
- лимони — 70-110 гривень;
- мандарини — 60-80 гривень;
- апельсини — 60-80 гривень;
- банани — 70-80 гривень;
- гранати — 120-160 гривень;
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 40-60 гривень;
- бринза — 160-180 гривень;
- сир — 80-200 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 250-270 гривень;
- яловичина і телятина: антрекот — 200-220 гривень;
- яловичина і телятина: шия — 200-220 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 130-160 гривень;
- свинина: задня частина — 190-240 гривень;
- свинина: шия — 260-270 гривень;
- свинина: лопатка — 200-220 гривень;
- свинина: ребра — 190-200 гривень;
- свинина: свіже сало — 100-200 гривень;
- свинина: солоне сало — 180-250 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 110-160 гривень;
- товстолобик — 90-140 гривень;
- лобан — 90-150 гривень;
- судак — 220-270 гривень;
- сом — 200-250 гривень.
На Київському багато овочів і фруктів, але не вистачає м’яса та риби
Склалося таке враження, коли ми поїхали робити моніторинг, що на вихідних на ринку продавців було більше, ніж покупців. Овочів і фруктів, як завжди, багато. Сезон цитрусових завершується, тож мандарини й апельсини були за доступними цінами, майже як яблука. Значно більше стало свіжої риби, але на цьому ринку вибір все одно не дуже великий. Так само і зі свіжим м’ясом: є, але продавців небагато, що впливає на ціни, які значно вищі, ніж у магазинах та на інших ринках.
Ціни на овочі
- картопля — 25-35 гривень;
- цибуля — 25-30 гривень;
- помідори — 100-140 гривень;
- буряк — 30-35 гривень;
- кабачки — 90-110 гривень;
- огірки — 100-120 гривень;
- солодкий перець — 120-140 гривень;
- баклажани — 120-130 гривень;
- капуста — 25-30 гривень;
- часник — 120-140 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- зелень у пучках — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- лимони — 60-85 гривень;
- мандарини — 50-120 гривень;
- апельсини — 40-120 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 50-75 гривень;
- бринза — 200-260 гривень;
- сир — 120-180 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 230-280 гривень;
- яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 180-200 гривень;
- свинина: задня частина — 200-210 гривень;
- свинина: шия — 240 гривень;
- свинина: лопатка — 180-220 гривень;
- свинина: ребра — 190-220 гривень;
- свинина: сало свіже — 150-220 гривень;
- свинина: сало солоне — 180-280 гривень.
Ціни на рибу
- карасі — 70-80 гривень;
- товстолобик — 80-90 гривень;
- судак — 180-200 гривень;
- хек морожений — 140-160 гривень;
- скумбрія морожена — 180 гривень.
Південний ринок: для своїх знижки
Усі свої! Саме так можна було сказати про наші відвідини ринку у вихідні: людей небагато, всі одне одного знають. Ціни відносно стабільні: на яйця ціна знизилася, на м’ясо та рибу трохи піднялася, але не більше ніж на 5-10%. Якщо поставити собі за мету, можна знайти цікаві за ціною пропозиції на будь-що, а своїм знижки від фермерів і продавців, особливо наприкінці дня в неділю!
Ціни на овочі
- картопля — 35-40 гривень;
- цибуля — 30-35 гривень;
- помідори — 120-140 гривень;
- буряк — 30-35 гривень;
- кабачки — 90-120 гривень;
- огірки — 100-120 гривень;
- солодкий перець — 120-140 гривень;
- капуста — 25-30 гривень;
- часник — 120-150 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 30-40 гривень;
- виноград — 150-180 гривень;
- лимони — 80-100 гривень;
- мандарини — 60-120 гривень;
- апельсини — 60-120 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 55-75 гривень;
- бринза — 200-260 гривень;
- сир — 130-180 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 240-260 гривень;
- яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 160-180 гривень;
- яловичина і телятина: антрекоти — 220 гривень;
- свинина: задня частина — 220-230 гривень;
- свинина: шия — 240-280 гривень;
- свинина: лопатка — 200-220 гривень;
- свинина: ребра — 220 гривень;
- свинина: сало свіже — 180-220 гривень;
- свинина: сало солоне — 260-360 гривень.
Ціни на рибу
- карасі — 80 гривень;
- товстолобик — 80-100 гривень;
- судак — 180-220 гривень;
- хек морожений — 140-160 гривень;
- скумбрія морожена — 180-200 гривень.
Ринок «Північний»: овочі вгору, сало вниз
Якщо говорити загалом про ситуацію з цінами на ринку «Північний», то «дешевше не стало». І хоча загалом ціни не сильно змінилися, традиційні українські овочі, так званий «борщовий набір», подорожчали гривень на 5 за кілограм. З минулим роком, звісно, не порівняти, коли ціни на них били всі рекорди і були в 2-3 рази вищими за нинішні. Подорожчали цитрусові: апельсини і мандарини. Вартість «новорічних» фруктів зросла на 30-40 гривень за кілограм. Ну і продовжують дивувати яйця, яких на ринку мало і коштують вони, порівняно з супермаркетами, дорого 6,5 гривні за штуку. А ще свиняче сало скинуло в ціні одразу 20 гривень з кожного кілограма.
Ціни на овочі
- картопля — 25-30 гривень;
- цибуля — 20-30 гривень;
- помідори — 90-120 гривень;
- буряк — 20-30 гривень;
- кабачки — 110-130 гривень;
- огірки — 130-150 гривень;
- солодкий перець — 120 гривень;
- баклажани — 160 гривень;
- капуста — 20 гривень;
- часник — 150 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 15-35 гривень;
- банани — 80 гривень;
- грейпфрути — 80 гривень;
- гранати — 140 гривень;
- лимони — 80 гривень;
- мандарини — від 110 гривень;
- апельсини — від 130 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 65 гривень;
- бринза — 180-210 гривень;
- сир — 90-40 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 240-250 гривень;
- яловичина і телятина: теляча шия — 200-220 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 120-150 гривень;
- яловичина і телятина: антрекот — 170-180 гривень;
- свинина: задня частина — 150 гривень;
- свинина: шия — 230 гривень;
- свинина: лопатка — 160-180 гривень;
- свинина: ребра — 170-200 гривень;
- свинина: сало свіже — 100-180 гривень;
- свинина: сало солоне — 120-200 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 100-120 гривень;
- карасі — 80-100 гривень;
- лобан — 190 гривень;
- судак — 140-220 гривень;
- короп — 100-130 гривень;
- лящ — 70 гривень.
Балтський ринок пропонує різноманітну продукцію
Півстоліття тому на балтському базарі стояли довгі прилавки, на яких продавці розкладали свій товар. Для більшої зручності були ще й лавки, щоб не стояти півдня на ногах. І торгували тут усім: від соняшникових зерен до кованих виробів. Часто покупці могли придбати і тут же спожити шматок домашньої ковбаси та випити келих вина. Сьогодні осучаснений ринок пропонує балтянам і гостям краю найрізноманітнішу продукцію. Ринок вирує щодня, крім понеділка, чим люди дуже задоволені. А чи задоволені цінами? Пройдемося базаром.
Ціни на овочі
- картопля — 16-20 гривень;
- цибуля — 8-14 гривень;
- помідори — 90-120 гривень;
- буряк — 20 гривень;
- огірки — 90 гривень;
- солодкий перець — 60-100 гривень;
- баклажани — 60 гривень;
- капуста — 15-18 гривень;
- часник — 150 гривень;
- морква — 11-20 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 12-18 гривень;
- лимони — 65 гривень;
- мандарини — 65 гривень;
- апельсини — 65-70 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 50-60 гривень;
- бринза — 180 гривень;
- сир — 140 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина:задня частина — 180-200 гривень;
- свинина:шия — 200 гривень;
- свинина:лопатка — 200 гривень;
- свинина:ребра — 160-180 гривень;
- свинина:битки — 200 гривень;
- свинина:сало свіже — 100-120 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-90 гривень;
- карасі — 60-90 гривень;
- короп — 100-120 гривень.
На Тарутинському ринку вже є редиска та арпаджик
Базар у Тарутиному і в будній день рясніє товарами. Овочі, м’ясо, молочка, є і теплична редиска, і уманські огірки, і різноманітна зелень. Як гордовито зауважила продавчиня розкішних шпинату, щавлю та кропу з петрушкою: «Зелень вирощуємо самі й дотримуємося одеських цін, нічого не накручуємо». Тож уже можна відкрити весняний сезон корисним і легким зеленим борщем. Щосили торгують і насінням різних овочів на посадку. Наприклад, насіння кропу і петрушки продають по 15 гривень за чайну ложку. Є в продажу й арпаджик — по 60-80 гривень за кілограм, і посівний часник — по 100-120 гривень.
Ціни на овочі
- картопля — 20-25 гривень;
- цибуля — 25-30 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- огірки — 185 гривень;
- капуста — 15 гривень;
- гарбуз — 20 гривень;
- часник — 100-150 гривень;
- морква — 25 гривень;
- зелень — 30 гривень (100 г);
- помідори — 120 гривень;
- редиска — 150 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-25 гривень;
- груші — 60 гривень;
- лимони — 70 гривень;
- мандарини — 50-80 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 35-45 гривень;
- бринза овеча — 200 гривень;
- бринза коров’яча — 150 гривень;
- сир — 80-90 гривень;
- молоко — 25-30 гривень;
- сметана — 80-100 гривень;
- вершки — 160 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина:м’якоть — 200 гривень;
- яловичина:грудинка — 130 гривень;
- яловичина: антрекот — 150 гривень.
- свинина: задня частина — 150-160 гривень;
- свинина: биток шийний — 170 гривень;
- свинина: ребра — 150 гривень;
- свинина: печінка — 65 гривень;
- свинина: сало — 70-120 гривень;
Ціни на рибу
- товстолобик — 60 гривень;
- карась — 65 гривень;
- короп — 90 гривень.
Капуста та редиска на Ренійському ринку з Новосільського
На Ренійському ринку почали торгувати ранньою капустою, яка йде по 120 гривень за кілограм. І редискою, за яку просять від 70 до 90 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що привозять цю городину з села Новосільське, жителі якого багато років традиційно займаються тепличним господарством на особистих подвір’ях.
Ціни на овочі
- картопля — 20-24 гривні;
- цибуля — 20 гривень;
- помідори — 110-160 гривень;
- буряк — 15-20 гривень;
- солодкий перець — 150-160 гривень;
- часник — 120-130 гривень;
- зелень у пучках — 10-15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-30 гривень;
- груші — 60-80 гривень;
- лимони — 65-80 гривень;
- мандарини — 80 гривень;
- апельсини — 80 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 40-45 гривень;
- бринза — 200-250 гривень;
- сир — 180 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 190 гривень;
- свинина: шия — 210 гривень;
- свинина: лопатка — 180 гривень;
- свинина: ребра — 190 гривень;
- свинина: сало свіже — від 80 гривень.
Ціни на рибу
- карась — 50-65 гривень;
- лящ — 35 гривень;
- товстолобик — 30-80 гривень.
Любашівка: як здешевити споживчий кошик
На Любашівському ринку «Привокзальний» у перекупників значно подешевшала свинина. Обвал цін стався, тому що в магазинах «Київські м’ясопродукти», «Файна маркет» і «Курка Ряба» м’ясна продукція реалізується за ціною, нижчою за базарну. Також більшість приватних магазинів намагаються реалізовувати фрукти та овочі дешевше, ніж у конкурентів. У результаті цих перегонів у виграші залишаються споживачі, які надто втомилися від високих цін. Тепер, базаруючи «з розумом», можна значно здешевити споживчий кошик.
Ціни на овочі
- картопля — 20-23 гривні;
- цибуля — 15-20 гривень;
- помідори — 130-150 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- буряк — 15-25 гривень;
- огірки — 120-170 гривень;
- солодкий перець — 150 гривень;
- капуста — 15-16 гривень;
- часник — 140-150 гривень;
- зелень — 20-40 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 10-25 гривень;
- груші — 60-75 гривень;
- мандарини — 70 гривень;
- апельсини — 75 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- сметана — 130 гривень;
- сир — 130 гривень;
- масло — 250 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 140 гривень;
- свинина: ребра — 130 гривень;
- свинина: сало свіже — 30 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 100-120 гривень;
- товстолобик — 70-80 гривень;
- карась — 80 гривень.
Йдемо базаритися на Кодимський ринок
Ринок у Кодимі з’явився біля залізничного вокзалу в 90-х роках. Тоді діловим людям спала на думку ідея створити привокзальний промтоварний ринок, який, на їхню думку, мав би користуватися популярністю з огляду на розташування. І вони не помилилися. Базування біля самої залізниці сприяє наповненню базару не лише промисловими товарами, а й розмаїттям продуктів харчування. Згодом тут було зведено м’ясний і молочний корпуси. Сьогодні привокзальний ринок у Кодимі вирує.
Ціни на овочі
- картопля — 20 гривень;
- цибуля — 15 гривень;
- помідори — 90-120 гривень;
- буряк — 20-25 гривень;
- огірки — 90 гривень;
- солодкий перець — 70-100 гривень;
- капуста — 10-15 гривень;
- часник — 180 гривень;
- часник ярий — 70-80 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 10-25 гривень;
- лимони — 75-90 гривень;
- мандарини — 70-85 гривень;
- апельсини — 75-80 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 50-60 гривень;
- бринза — 180 гривень;
- сир — 140 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 180 гривень;
- свинина: шия — 200 гривень;
- свинина: лопатка — 200 гривень;
- свинина: ребра — 160-180 гривень;
- свинина: битки — 200 гривень;
- свинина: сало свіже — 100-120 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80 гривень;
- карасі — 60-80 гривень;
- короп — 100 гривень.
Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук