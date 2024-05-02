Результати онлайн-анкетування жителів Ренійської громади

Ми поцікавилися, наскільки доступними вважають мешканці Ренійської громади свої населені пункти для людей з інвалідністю, попросивши оцінити за п’ятибальною шкалою, де 1 — узагалі не доступний, 2 — не доступний, але є кілька облаштованих місць, 3 — не зовсім доступний, дещо середнє, 4 — здебільшого доступний, 5 — доступний. 49 осіб обрали варіант «щось середнє», другий варіант зазначили 36 осіб, 21 — четвертий варіант. Найменше — десять осіб — обрали варіант «доступний».

На запитання, що ви відчуваєте, коли зустрічаєте людину з інвалідністю, де пропонувалося обрати кілька варіантів відповіді, майже 70% людей сказали про співчуття, і близько 37% — про повагу. Почуття жалості, а також смуток і печаль виникає у 30% опитаних.

В опитуванні більшість — 56% — вказали місцем проживання місто, 38% — село і 6% — селище.

Чого найбільше потребують люди з інвалідністю?

В опитуванні можна було обирати кілька варіантів відповіді.

Чи доводилося вам допомагати людині з інвалідністю?

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»