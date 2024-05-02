Результати онлайн-анкетування мешканців Любашівської та Зеленогірської громад

В анкетуванні взяли участь 107 респондентів. Здебільшого – жителі селища різних вікових груп.

Половина з опитаних зазначили, що часто зустрічають осіб з інвалідністю, а 78 чоловік, тобто 73,6%, відповіли, що людей з інвалідністю побільшало.

Які почуття викликає зустріч з людиною з інвалідністю? Передусім йдеться про співчуття — 67% та повагу — 43,4%, а також сум, розгубленість та жалість.

Понад 80% опитуваних зазначили, що в їхньому оточенні є особи з інвалідністю.

Стосовно доступності населених пунктів для людей з інвалідністю, то більшість вважає, що центри обох громад більш-менш доступні. Адже торговельні, аптечні, медичні та громадські заклади обладнані пандусами. У Любашівці є навіть аптека, оснащена ліфтом для підйому людей, які пересуваються за допомогою крісла колісного.

Чого найбільше потребують особи з інвалідністю?

В опитуванні можна можливо було обирати декілька варіантів відповіді. Один респондент з інвалідністю написав, що йому не вистачає людської уваги, бо сам на візку, але намагається бути серед людей.

Чи доводилось вам допомагати людині з інвалідністю?

Фото автора

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»