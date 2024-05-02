Результаты онлайн-анкетирования жителей Любашевской и Зеленогорской громад

В анкетировании приняли участие 107 респондентов. В основном — жители поселка разных возрастных групп.

Половина из опрошенных отметили, что часто встречают лиц с инвалидностью, а 78 человек, то есть 73,6%, ответили, что людей с инвалидностью стало больше.

Какие чувства вызывает встреча с человеком с инвалидностью? Прежде всего речь идет о сочувствии — 67% и уважение — 43,4%, а также печаль, растерянность и жалость.

Более 80% опрошенных отметили, что в их окружении Любашевской и Зеленогорской громад есть лица с инвалидностью.

Относительно доступности населенных пунктов для людей с инвалидностью, то большинство считает, что центры обеих громад более или менее доступны. Ведь торговые, аптечные, медицинские и общественные учреждения оборудованы пандусами. В Любашевке есть даже аптека, оснащенная лифтом для подъема людей, которые передвигаются с помощью кресла колесного.

В чем больше всего нуждаются лица с инвалидностью?

В опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа. Один респондент с инвалидностью написал, что ему не хватает человеческого внимания, потому что сам на коляске, но пытается быть среди людей.

Приходилось ли вам помогать человеку с инвалидностью?

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Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»