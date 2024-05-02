Результати онлайн-анкетування мешканців Балтської громади

У громаді до опитування долучились 117 чоловік. З них – 80,3% ті, які мешкають у місті, 17,9% – сільські жителі і майже два відсотки – з селища.

Результати опитування вказують на те, що зустрічаючи людину з інвалідністю наші громадяни відчувають здебільшого співчуття і повагу – 75% і 41,4% відповідно.

Той факт, що останнім часом у Балтській громаді кількість людей з інвалідністю збільшилась , відзначили 82 людини. Не помітили цього 19 чоловік і 13 – не звернули уваги.

Людей з інвалідністю часто зустрічає майже половина опитаних, щодня – 20% і дуже рідко – понад 30%.

Майже 90 людей відповіли, що у їхньому особистому оточенні є особи з інвалідністю.

Свій населений пункт більшість респондентів – 39,5% – вважають здебільшого доступним для людей з інвалідністю. Не зовсім доступним – 36,8%, а 10,5% – доступним. «Взагалі не є доступним» – відповіли 4 осіб і 11 чоловік засвідчили, що не є доступним, але є декілька обладнаних місць.

Чого найбільше потребують особи з інвалідністю?

В опитуванні можна можливо було обирати декілька варіантів відповіді. По одній людині серед потреб людей з інвалідністю назвали доступність розваг, гідне відношення з боку місцевої влади та все вищезазначене.

Чи доводилось вам допомагати людині з інвалідністю?

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»