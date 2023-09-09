Рені: третій День народження у статусі Дунайської мультинаціональної культурної резиденції

Три роки тому статус «Дунайської мультинаціональної культурної резиденції» отримало місто Рені.

Автором проекту стала голова Асоціації «Стратегія ЄС для Дунайського регіону» Ліліана Іванова, яка народилася, виросла і багато років працювала в Рені.

– Ми говоримо різними мовами, але розуміємо один одного, – сказала Ліліана, відкриваючи культурний форум.

Вона зазначила, що в Рені щороку проходило понад 30 фестивалів, і більшість із них демонстрували звичаї та традиції народів, які проживають у самому південно-західному куточку України.

За даними Державної служби статистики України, станом на 2019 рік у Рені проживали 18,5 тисяч осіб, з яких: 32,24% — українці, 29,51% — молдавани , 26,92% – росіяни, 3,55% – гагаузи та представники багатьох інших національностей.

Зараз, у період великої війни, національно-культурні фестивалі переведені в режим онлайн. Виняток робиться тільки для культурних форумів, основною метою яких є збір коштів для допомоги ЗСУ.