Рени: третий День рождения в статусе Дунайской мультинациональной культурной резиденции

Три года назад статус «Дунайской мультинациональной культурной резиденции» получил город Рени.

Автором проекта стала председатель Ассоциации «Стратегия ЕС для Дунайского региона» Лилиана Иванова, которая родилась, выросла и многие годы работала в Рени.

— Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга, — сказала Лилиана, открывая культурный форум.

Она отметила, что в Рени каждый год проходило более 30 фестивалей, и большинство из них демонстрировали обычаи и традиции народов, проживающих в самом юго-западном уголке Украины.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 2019 год в Рени проживали 18,5 тысячи человек, из которых: 32,24% — украинцы, 29,51% — молдаване, 26,92% — русские, 3,55% — гагаузы и представители многих других национальностей.

Сейчас, в период большой войны, национально-культурные фестивали переведены в режим онлайн. Исключение делается только для культурных форумов, основная цель которых – сбор средств для помощи ВСУ.