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Рецепт рибної страви від господині з Любашівки

Рецепт рибної страви від господині з Любашівки

Професійний кулінар з Любашівки Наталя Котляр закінчила Любашівське профтехучилище. Вона може власноруч влаштувати вишуканий бенкет на весілля, іменини та інші урочистості. Неперевершеними в неї виходять й рибні страви, якими радить ласувати частіше.

Пропонуємо її рецепт фаршированої риби

Інгредієнти:

  • короп (товстолоб) – 1 шт.,
  • підчеревина – 300 г,
  • цибуля – 2 шт.,
  • морква – 1 шт.,
  • яйця – 2 шт.,
  • манна крупа – 2 ст. л.,
  • хліб білий – 300 г,
  • молоко – 2-3 ст. л.,
  • майонез – 200 г,
  • сіль, перець, паприка – до смаку.

Приготування

Наталя Котляр

Наталя Котляр

Беремо рибину 2-2,5 кг. Чистимо її, знімаємо шкірку,  відділяємо м’ясо, очищаємо від кісточок. Перемелюємо і додаємо  сиру підчеревину. Піджарюємо порізану цибулю з натертою морквою на вершковому маслі, додаємо манку, хліб, замочений в молоці, яйця, солимо і перчимо до смаку. Фарш ретельно вимішуємо і начиняємо рибу. Зверху змащуємо сумішшю майонезу з паприкою.

Випікаємо у духовці при температурі 180 градусів 1,5-2 години. Смачного!

Чим корисна риба

  • Риба – це джерело жирних кислот омега-3.
  • Страви з риби забезпечують протеїном, адже риба є джерелом білка.
  • Риба є джерелом вітаміну D.
  • Жирні кислоти в рибі можуть попередити ризик серцевих захворювань.
  • Вживання риби сприяє гарній роботі мозку, збереженню пам’яті і когнітивного здоров’я.
  • Сприяє здоровому стану шкіри та волосся.
  • Риба — це джерело магнію і калію.
  • Страви з риби запобігають безсонню.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
[mistape]
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