Рецепт рибної страви від господині з Любашівки

Познайомилися на танцювальних вечорах у болгарському селі: про музичну родину з Нової Іванівки Люди — як зірки, вони освітлюють одне одному шлях, зігрівають і надихають. А коли дві зірки довго перебувають поруч, вони формують сузір’я, і від того не лише світять ще яскравіше, а й прикрашають небосхил своєю красою. Саме таким сузір’ям є родина Олександри та Івана Арнаут із села Нова Іванівка Арцизької громади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Хто і як господарює на водоймах півночі Одещини та отримує чималі прибутки З прадавнини люди селилися на берегах річок і озер, які були головним джерелом питної води та їжі. З переселенням на степові простори українці обов’язково облаштовували біля своїх хатинок ставочки і садочки. Пам’ятаєте, як у пісні співається: «І ставок, і млинок, і вишневенький садок». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ