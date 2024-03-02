Рецепт рибної страви від господині з Любашівки

Професійний кулінар з Любашівки Наталя Котляр закінчила Любашівське профтехучилище. Вона може власноруч влаштувати вишуканий бенкет на весілля, іменини та інші урочистості. Неперевершеними в неї виходять й рибні страви, якими радить ласувати частіше.
Пропонуємо її рецепт фаршированої риби
Інгредієнти:
- короп (товстолоб) – 1 шт.,
- підчеревина – 300 г,
- цибуля – 2 шт.,
- морква – 1 шт.,
- яйця – 2 шт.,
- манна крупа – 2 ст. л.,
- хліб білий – 300 г,
- молоко – 2-3 ст. л.,
- майонез – 200 г,
- сіль, перець, паприка – до смаку.
Приготування
Беремо рибину 2-2,5 кг. Чистимо її, знімаємо шкірку, відділяємо м’ясо, очищаємо від кісточок. Перемелюємо і додаємо сиру підчеревину. Піджарюємо порізану цибулю з натертою морквою на вершковому маслі, додаємо манку, хліб, замочений в молоці, яйця, солимо і перчимо до смаку. Фарш ретельно вимішуємо і начиняємо рибу. Зверху змащуємо сумішшю майонезу з паприкою.
Випікаємо у духовці при температурі 180 градусів 1,5-2 години. Смачного!
Чим корисна риба
- Риба – це джерело жирних кислот омега-3.
- Страви з риби забезпечують протеїном, адже риба є джерелом білка.
- Риба є джерелом вітаміну D.
- Жирні кислоти в рибі можуть попередити ризик серцевих захворювань.
- Вживання риби сприяє гарній роботі мозку, збереженню пам’яті і когнітивного здоров’я.
- Сприяє здоровому стану шкіри та волосся.
- Риба — це джерело магнію і калію.
- Страви з риби запобігають безсонню.