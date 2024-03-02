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Рецепт рыбного блюда от хозяйки из Любашевки

Рецепт рыбного блюда от хозяйки из Любашевки

Профессиональный кулинар из Любашевки Наталья Котляр закончила Любашевское профтехучилище. Она может собственноручно устроить изысканный банкет на свадьбу, именины и другие торжества. Непревзойденными у нее получаются и рыбные блюда, которыми советует лакомиться чаще.

Предлагаем ее рецепт фаршированной рыбы

Ингредиенты:

  • карп (толстолоб) — 1 шт,
  • подчеревина — 300 г,
  • лук — 2 шт,
  • морковь — 1 шт,
  • яйца — 2 шт,
  • манная крупа — 2 ст. л,
  • хлеб белый — 300 г,
  • молоко — 2-3 ст. л,
  • майонез — 200 г,
  • соль, перец, паприка — по вкусу.

Приготовление

Наталья Котляр

Наталья Котляр

Берем рыбину 2-2,5 кг. Чистим ее, снимаем кожицу, отделяем мясо, очищаем от косточек. Перемалываем и добавляем сырую подчеревину. Поджариваем порезанный лук с натертой морковью на сливочном масле, добавляем манку, хлеб, замоченный в молоке, яйца, солим и перчим по вкусу. Фарш тщательно вымешиваем и начиняем рыбу. Сверху смазываем смесью майонеза с паприкой.

Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа. Приятного аппетита!

Чем полезна рыба

  • Рыба — это источник жирных кислот омега-3.
  • Блюда из рыбы обеспечивают протеином, ведь рыба является источником белка.
  • Рыба является источником витамина D.
  • Жирные кислоты в рыбе могут предупредить риск сердечных заболеваний.
  • Употребление рыбы способствует хорошей работе мозга, сохранению памяти и когнитивного здоровья.
  • Способствует здоровому состоянию кожи и волос.
  • Рыба — это источник магния и калия.
  • Блюда из рыбы предотвращают бессонницу.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ
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