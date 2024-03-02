Рецепт рыбного блюда от хозяйки из Любашевки

Профессиональный кулинар из Любашевки Наталья Котляр закончила Любашевское профтехучилище. Она может собственноручно устроить изысканный банкет на свадьбу, именины и другие торжества. Непревзойденными у нее получаются и рыбные блюда, которыми советует лакомиться чаще.
Предлагаем ее рецепт фаршированной рыбы
Ингредиенты:
- карп (толстолоб) — 1 шт,
- подчеревина — 300 г,
- лук — 2 шт,
- морковь — 1 шт,
- яйца — 2 шт,
- манная крупа — 2 ст. л,
- хлеб белый — 300 г,
- молоко — 2-3 ст. л,
- майонез — 200 г,
- соль, перец, паприка — по вкусу.
Приготовление
Берем рыбину 2-2,5 кг. Чистим ее, снимаем кожицу, отделяем мясо, очищаем от косточек. Перемалываем и добавляем сырую подчеревину. Поджариваем порезанный лук с натертой морковью на сливочном масле, добавляем манку, хлеб, замоченный в молоке, яйца, солим и перчим по вкусу. Фарш тщательно вымешиваем и начиняем рыбу. Сверху смазываем смесью майонеза с паприкой.
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа. Приятного аппетита!
Чем полезна рыба
- Рыба — это источник жирных кислот омега-3.
- Блюда из рыбы обеспечивают протеином, ведь рыба является источником белка.
- Рыба является источником витамина D.
- Жирные кислоты в рыбе могут предупредить риск сердечных заболеваний.
- Употребление рыбы способствует хорошей работе мозга, сохранению памяти и когнитивного здоровья.
- Способствует здоровому состоянию кожи и волос.
- Рыба — это источник магния и калия.
- Блюда из рыбы предотвращают бессонницу.