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«Рашизм — це…»: в одеському парку відкрилася виставка просто неба (фоторепортаж)

«Рашизм — це…»: в одеському парку відкрилася виставка просто неба (фоторепортаж)

Що таке рашизм?.. Відповідь на це питання, мабуть, може дати вже кожний українець: «допомогла» повномасштабна війна, яка триває вже майже вісімнадцять місяців. А от виставка просто неба в старому одеському парку розказує про всі ознаки рашизму.

Парк ім. Т. Г. Шевченка: виставка про біль і страждання

Виставка відкрилася в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка і триватиме до 27 вересня.

Усі ознаки рашизму представлені на шістнадцяти стендах. Крок, ще крок — і болячі «риси характеру» рашизму розкриваються перед відвідувачами виставки.

Так, це одна з виставок, що сповнені болем. Та чи буває війна без болю?..

выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса

Шістнадцять стендів про страшну ідеологію

Виставку створено Українським інститутом національної пам’яті:

«Одесити останніми місяцями особливо потерпають від масштабних обстрілів російськими ракетами та цілеспрямованої руйнації культурної спадщини. 16 стендів виставки детально розповідають про ту ідеологію, яка панує сьогодні в росії та призвела до сучасної російсько-української війни».

Про цей проєкт розповідає заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак:

«…Важливо… розуміння суті рашизму… Це ми й хотіли пояснити якомога більшій кількості людей за допомогою виставки. Ми говоримо про російський політичний режим та ідеологію, на яку він опирається, але виставка також показує, що цю ідеологію поділяє чи принаймні толерує значна частина російського суспільства…».

выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса
выставка рашизм одесса

Марія Котова

Фото авторки

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