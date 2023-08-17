Новости Одессы и Одесской области

«Рашизм — это…»: в одесском парке открылась выставка под открытым небом (фоторепортаж)

«Рашизм — это…»: в одесском парке открылась выставка под открытым небом (фоторепортаж)

Что такое рашизм?.. Ответ на этот вопрос, кажется, может дать уже каждый украинец: «помогла» полномасштабная война, которая длится уже почти восемнадцать месяцев. А вот выставка под открытым небом в старом одесском парке рассказывает обо всех признаках рашизма.

Парк им. Т. Г. Шевченко: выставка о боли и страданиях

Выставка открылась в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко и продлится до 27 сентября.

Все признаки рашизма представлены на шестнадцати стендах. Шаг, еще шаг — и болезненные «черты характера» рашизма раскрываются перед посетителями выставки.

Да, это одна из тех выставок, которые наполнены болью. Но бывает ли война без боли?..

Шестнадцать стендов о страшной идеологии

Выставка создана Украинским институтом национальной памяти:

«Одесситы в последние месяцы особенно страдают от масштабных обстрелов российскими ракетами и целенаправленного разрушения культурного наследия. 16 стендов выставки подробно рассказывают о той идеологии, которая властвует сегодня в россии и привела к современной российско-украинской войне».

Об этом проекте рассказывает заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак:

…Важно… понимание сути рашизма…Это мы и хотели объяснить как можно большему количеству людей с помощью выставки. Мы говорим о российском политическом режиме и идеологии, на которую он опирается, но выставка также показывает, что эту идеологию разделяет или, по крайней мере, толерантно к ней относится значительная часть российского общества…

 

Мария Котова

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить