«Рашизм — это…»: в одесском парке открылась выставка под открытым небом (фоторепортаж)

Что такое рашизм?.. Ответ на этот вопрос, кажется, может дать уже каждый украинец: «помогла» полномасштабная война, которая длится уже почти восемнадцать месяцев. А вот выставка под открытым небом в старом одесском парке рассказывает обо всех признаках рашизма.

Парк им. Т. Г. Шевченко: выставка о боли и страданиях

Выставка открылась в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко и продлится до 27 сентября.

Все признаки рашизма представлены на шестнадцати стендах. Шаг, еще шаг — и болезненные «черты характера» рашизма раскрываются перед посетителями выставки.

Да, это одна из тех выставок, которые наполнены болью. Но бывает ли война без боли?..

Шестнадцать стендов о страшной идеологии

Выставка создана Украинским институтом национальной памяти:

«Одесситы в последние месяцы особенно страдают от масштабных обстрелов российскими ракетами и целенаправленного разрушения культурного наследия. 16 стендов выставки подробно рассказывают о той идеологии, которая властвует сегодня в россии и привела к современной российско-украинской войне».

Об этом проекте рассказывает заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак:

…Важно… понимание сути рашизма…Это мы и хотели объяснить как можно большему количеству людей с помощью выставки. Мы говорим о российском политическом режиме и идеологии, на которую он опирается, но выставка также показывает, что эту идеологию разделяет или, по крайней мере, толерантно к ней относится значительная часть российского общества…

Мария Котова

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