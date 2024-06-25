Рани Одеси: знищений продуктовий склад, понівечені житлові будинки

Рани Одеси: знищений продуктовий склад, понівечені житлові будинки

От і ще один ворожий ракетний «прильот» по Одесі… Задимлення можна побачити ще здалеку, хоча ми побували на місці вже ввечері… Все ще працюють рятувальники. Багато поліції… Тут — не пройти, тут — можна… Хоча дивитися на жахливі наслідки важко, дуже важко…

Проходимо двором житлового будинку. Жінка сидить на лавці, їсть чипси…

— Ви з цього будинку? — питаю.

Жінка не відповідає. Лише вказує рукою на вікна будинку. Вікон немає… Розумію, що питати її зараз більше ні про що не треба. А вона все ж каже:

— Не знаю навіть, як це все передати… Головне, що живі… Але все це так важко… В мене руки й ноги досі тремтять…

ракетна атака 24 червня

Як повідомляло «Одеське життя», уранці 24 червня (рівно два роки та чотири місяці повномасштабного вторгнення російських «братів») окупанти випустили по Одесі дві ракети «Іскандер-К», одну з яких вдалося збити силам ППО. Друга прилетіла у складське (продуктове!) приміщення…

За останньою інформацією пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир.

ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня

Усюди скло, огороджувальні стрічки, поліція… Складське продуктове приміщення… Що від нього залишилось?.. Понівечене авто (вигоріло вщент) стоїть поруч, немов свідок жаху.

ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня

А рятувальники все працюють і працюють: площа горіння — 3000 кв.м. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС.

Поблизу працює оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки. Він розгорнутий за адресою: вул. Шота Руставелі, 9.

Йдемо далі… Біля контейнерів для сміття — уламки вікон, дверей, меблів… А поруч — квіти, квіти, квіти… Люди намагались, аби їхній двір виглядав красивим…

Ще учора ввечері це місце було зовсім-зовсім іншим — охайним, чистим. І тут не стояв жахливий «аромат» диму…

ракетна атака 24 червня

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися по допомогу і консультацію до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (у робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Як це все виглядає — дивіться на наших світлинах…

ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня
ракетна атака 24 червня

Фото авторки

 

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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