Рани Одеси: знищений продуктовий склад, понівечені житлові будинки

Проходимо двором житлового будинку. Жінка сидить на лавці, їсть чипси…

— Ви з цього будинку? — питаю.

Жінка не відповідає. Лише вказує рукою на вікна будинку. Вікон немає… Розумію, що питати її зараз більше ні про що не треба. А вона все ж каже:

— Не знаю навіть, як це все передати… Головне, що живі… Але все це так важко… В мене руки й ноги досі тремтять…

Як повідомляло «Одеське життя», уранці 24 червня (рівно два роки та чотири місяці повномасштабного вторгнення російських «братів») окупанти випустили по Одесі дві ракети «Іскандер-К», одну з яких вдалося збити силам ППО. Друга прилетіла у складське (продуктове!) приміщення…

За останньою інформацією пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир.

Усюди скло, огороджувальні стрічки, поліція… Складське продуктове приміщення… Що від нього залишилось?.. Понівечене авто (вигоріло вщент) стоїть поруч, немов свідок жаху.

А рятувальники все працюють і працюють: площа горіння — 3000 кв.м. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС.

Поблизу працює оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки. Він розгорнутий за адресою: вул. Шота Руставелі, 9.

Йдемо далі… Біля контейнерів для сміття — уламки вікон, дверей, меблів… А поруч — квіти, квіти, квіти… Люди намагались, аби їхній двір виглядав красивим…

Ще учора ввечері це місце було зовсім-зовсім іншим — охайним, чистим. І тут не стояв жахливий «аромат» диму…

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися по допомогу і консультацію до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (у робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Як це все виглядає — дивіться на наших світлинах…

Фото авторки