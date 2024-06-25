Раны Одессы: уничтоженный продуктовый склад, изуродованные жилые дома

Проходим по двору жилого дома. Женщина сидит на скамейке, ест чипсы.

— Вы из этого дома? — спрашиваю.

Женщина не отвечает. Только указывает рукой на окна дома. Окон нет… Понимаю, что спрашивать ее сейчас больше ни о чем не нужно. А она все же вдруг заговорила:

— Не знаю даже, как все это передать… Главное, что живы… Но все это так тяжело… У меня руки и ноги до сих пор дрожат…

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 24 июня (ровно два года и четыре месяца полномасштабного вторжения российских «братьев») оккупанты выпустили по Одессе две ракеты «Искандер-К», одну из которых удалось сбить силам ПВО. Вторая прилетела в складское (продуктовое!) помещение…

По последней информации повреждено 70 квартир в двух жилых домах. В оперативный штаб обратились жители 59 квартир.

Всюду стекло, ограждающие ленты, полиция… Складское продуктовое помещение… Что от него осталось?.. Изуродованный автомобиль (выгоревший дотла) стоит рядом, словно свидетель произошедшего ужаса.

А спасатели все работают и работают: площадь горения – 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Вблизи работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. Он развернут по адресу: ул. Шота Руставели, 9.

Идем дальше… Возле мусорных контейнеров — обломки окон, дверей, мебели… А рядом — цветы, цветы, цветы. Люди так старались, чтобы их двор выглядел уютным…

Еще вчера вечером это место было совсем-совсем другим — уютным, чистым. И тут не стоял ужасный «аромат» дыма…

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Как это все выглядит — смотрите на наших фотографиях…

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