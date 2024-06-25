Раны Одессы: уничтоженный продуктовый склад, изуродованные жилые дома

Раны Одессы: уничтоженный продуктовый склад, изуродованные жилые дома

Вот и еще один вражеский ракетный «прилет» по Одессе… Задымление можно увидеть еще издалека, хотя мы побывали на этом месте уже вечером… Все еще работают спасатели. Много полиции… Здесь — не пройти, здесь — можно… Хотя смотреть на ужасные последствия тяжело, очень тяжело…

Проходим по двору жилого дома. Женщина сидит на скамейке, ест чипсы.

— Вы из этого дома? — спрашиваю.

Женщина не отвечает. Только указывает рукой на окна дома. Окон нет… Понимаю, что спрашивать ее сейчас больше ни о чем не нужно. А она все же вдруг заговорила:

— Не знаю даже, как все это передать… Главное, что живы… Но все это так тяжело… У меня руки и ноги до сих пор дрожат…

ракетная атака 24 июня

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 24 июня (ровно два года и четыре месяца полномасштабного вторжения российских «братьев») оккупанты выпустили по Одессе две ракеты «Искандер-К», одну из которых удалось сбить силам ПВО. Вторая прилетела в складское (продуктовое!) помещение…

По последней информации повреждено 70 квартир в двух жилых домах. В оперативный штаб обратились жители 59 квартир.

ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня

Всюду стекло, ограждающие ленты, полиция… Складское продуктовое помещение… Что от него осталось?.. Изуродованный автомобиль (выгоревший дотла) стоит рядом, словно свидетель произошедшего ужаса.

ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня

А спасатели все работают и работают: площадь горения – 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Вблизи работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. Он развернут по адресу: ул. Шота Руставели, 9.

Идем дальше… Возле мусорных контейнеров — обломки окон, дверей, мебели… А рядом — цветы, цветы, цветы. Люди так старались, чтобы их двор выглядел уютным…

Еще вчера вечером это место было совсем-совсем другим — уютным, чистым. И тут не стоял ужасный «аромат» дыма…

ракетная атака 24 июня

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Как это все выглядит — смотрите на наших фотографиях…

ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня
ракетная атака 24 июня

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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