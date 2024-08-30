Проводжаємо літо: топ-5 яскравих подій в Одесі на 30 серпня – 1 вересня

А 30 серпня одеська письменниця Хелена Андрейчикова запрошує вас на музично театральний перформанс. Цього року, День знань припадає на вихідний, тож це гарний привід відвідати наукове шоу, яке вже багато років захоплює дітей та підлітків. Ну і в перші дні вересня Одеса починає готуватися до святкування Дня міста. Цього року перша подія відбудеться 1 вересня традиційними концертами Одеського філармонійного оркестру під керівництвом Хобрата Ерла Odesa International.

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30 серпня, 19:00. Музична вистава “Чисті двері”. КЦ Union

Письменниця Хелена Андрейчикова та гурт •neshekim• створили музичну виставу «Чисті двері» за мотивами однойменного роману Хелени Андрейчикової. На вас чекає світ, де попри сувору реальність панують крихка ніжність, одеська іронія, щира усмішка та смілива любов.

31 серпня 12:00. Благодійний фестиваль “Ок, Но”. Будинок Вчених

Наприкінці липня минулого року наш одеський Будинок вчених постраждав після ворожого бомбардування. З того часу одесити провели десятки благодійних акцій, головною метою яких був збір коштів на відновлення палацу. Цієї суботи вас запрошують на ще один. Приєднуйтесь та благодійте!

31 серпня, 18:00. Концерт Міши Крупіна. Park Residence

Літні майданчики закривають сезон. Якщо ви ще не встигли цього року сходити в нічний клуб під відкритим небом – ця субота – останній шанс. Тим більше, закривати літо буде улюбленець публіка – Міша Крпуін.

1 вересня, 12:00. День народження Школи наукових чудес! Будинок клоунів.

Краще наукове шоу для дітей та підлітків відзначає своє 12 річчя! Це солідний вік! Тож відзначити цю подію вас запрошують вже цієї неділі. На глядачів чекають яскраві досліди, квіз, експеримент – рекорд. Після такого видовища ваші діти самі побіжать в школу вивчати фізику та хімію!

1 вересня, 18:00. Національний одеський філармонійний оркестр. Концерт до Дня міста

Лише раз на рік лунає ця програма у виконанні неперевершеного оркестру під орудою Хобарта Ерла. У виконанні визнаних майстрів для вас прозвучать твори з доробку всесвітньо відомих композиторів: Верді, Барбера, Россіні, Елгара, Лисенка та Глієра. Мелодії неймовірної краси відновлять душевні сили та сповнять натхнення.

