Провожаем лето: топ-5 ярких событий в Одессе на 30 августа — 1 сентября

А 30 августа одесская писательница Хелена Андрейчикова приглашает вас на музыкально театральный перформанс. В этом году, День знаний приходится на выходной, так что это хороший повод посетить научное шоу, которое уже много лет увлекает детей и подростков. Ну и в первые дни сентября Одесса начинает готовиться к празднованию Дня города. В этом году первое событие состоится 1 сентября традиционными концертами Одесского филармонического оркестра под руководством Хобрата Эрла Odesa International.

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30 августа, 19:00 Музыкальный спектакль «Чистые двери». КЦ Union

Писательница Хелена Андрейчикова и группа •neshekim• создали музыкальное представление «Чистые двери» по мотивам одноименного романа Хелены Андрейчиковой. Вас ждет мир, где, несмотря на суровую реальность, царят хрупкая нежность, одесская ирония, искренняя улыбка и смелая любовь.

31 августа 12:00. Благотворительный фестиваль Ок, Но. Дом Ученых

В конце июля прошлого года наш одесский Дом ученых пострадал после вражеской бомбардировки. С этого времени одесситы провели десятки благотворительных акций, главной целью которых был сбор средств на восстановление дворца. В эту субботу вас приглашают на еще один. Присоединяйтесь и благотворите!

31 августа, 18:00. Концерт Миши Крупина. Park Residence

Летние площадки закрывают сезон. Если вы еще не успели в этом году сходить в ночной клуб под открытым небом – эта суббота – последний шанс. Тем более, закрывать лето будет любимец публика – Миша Крпуин.

1 сентября, 12:00. День рождения Школы научных чудес! Дом клоунов.

Лучшее научное шоу для детей и подростков отмечает свое 12-летие! Это солидный возраст! Отметить это событие вас приглашают уже в это воскресенье. Зрителей ожидают яркие опыты, квиз, эксперимент – рекорд. После такого зрелища ваши дети сами побегут в школу изучать физику и химию!

1 сентября, 18:00. Национальный филармонический оркестр. Концерт ко Дню города

Лишь раз в год звучит эта программа в исполнении непревзойденного оркестра под руководством Хобарта Эрла. В исполнении признанных мастеров для вас прозвучат произведения из наследия всемирно известных композиторов: Верди, Барбера, Россини, Элгара, Лысенко и Глиера. Мелодии невероятной красоты восстановят душевные силы и наполнят вдохновение.

