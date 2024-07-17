Промашка по Балті: хто така Олена Пчілка та чому її ім’ям названо одну з вулиць

І тоді колектив Центру культури та дозвілля вирішив пролити світло на кожну постать, на честь якої названо вулиці у місті. Перший випуск онлайн-проекту «Промашка по Балті, або Куди веде вулиця?» одразу ж набрав популярність.

І вирушили вулицями міста

Творча команда вирушила вулицями міста з культурно-просвітницькою місією.

Ведучі проекту Ірина Белюга та Анна Грабован за цей час об’їхали вісім вулиць, показали їх принадні місця і розповіли вісім історій про людей, іменами яких названо вулиці. Стартував онлайн-проект з розповіді про письменницю Олену Пчілку.

— Метою пізнавального соціально-інформаційного проекту «Промашка по Балті» є ознайомлення з біографією людей, на честь яких були перейменовані вулиці, знайомство з історичними постатями, котрі боролися за незалежність та розбудову Української держави. Це розповіді про особистостей, які здійснили героїчний вчинок в ім’я Батьківщини, зробили значний внесок у розвиток науки, освіти, культури тощо, — розповідає Анна Грабован.

Не про минуле, а про майбутнє

Балтяни мають можливість взяти участь у екскурсіях та прослухати пізнавальні лекції про відомих людей краю. Про таких людей, як Богдан Садковський, Віталій Порфир’єв, Віталій Незаписенко, Феодосій Балтський, Семен Цванг, Володимир Куликівський, Йосип Каракіс…

— Як відомо, питання про те, навіщо міняти старі назви вулиць чи міст та демонтувати старі пам’ятники, постійно звучать у дискусіях довкола цієї теми. При цьому противники змін апелюють до історії: «Таким було наше минуле, тож ми не в праві його змінювати». Але насправді мова не так про минуле, як про майбутнє. Ми маємо думати, які цінності передавати від предків нащадкам. Деякі події маємо пам’ятати як пересторогу: таке ніколи не має повторитися. Інші, навпаки, служать прикладом, на який варто орієнтуватися, який може стати в пригоді наступним поколінням. Топонімічні назви виступають тут маркером того, що справді важливо для мешканців села, міста чи цілої країни, — переконана пані Анна.

Загалом колектив ентузіастів поставив за мету надати увагу всім 66 вулицям і 12 провулкам міста, розказати про людей, які удостоєні честі увічнитися у назвах вулиць. А також про вулиці, які названі на честь іноземців, котрі підтримували Україну, міст-побратимів, відомих українців минувшини і сучасності.