Промашка по Балте: кто такая Елена Пчилка и почему ее именем названа одна из улиц

И тогда коллектив Центра культуры и досуга решил пролить свет на каждую фигуру, в честь которой названы улицы в городе. Первый выпуск онлайн-проекта «Промашка по Балте, или Куда ведет улица?» сразу же набрал популярность.

И отправились по улицам города

Творческая команда отправилась по улицам города с культурно-просветительской миссией.

Ведущие проекта Ирина Белюга и Анна Грабован за это время объехали восемь улиц, показали их привлекательные места и рассказали восемь историй о людях, именами которых названы улицы. Стартовал онлайн-проект с рассказа о писательнице Елене Пчилке.

— Целью познавательного социально-информационного проекта «Промашка по Балте» является ознакомление с биографией людей, в честь которых были переименованы улицы, знакомство с историческими фигурами, которые боролись за независимость и развитие Украинского государства. Это рассказы о личностях, которые совершили героический поступок во имя Родины, внесли значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и т.д., — рассказывает Анна Грабован.

Не о прошлом, а о будущем

Балтяне имеют возможность принять участие в экскурсиях и прослушать познавательные лекции об известных людях края. О таких людях, как Богдан Садковский, Виталий Порфирьев, Виталий Незаписенко, Феодосий Балтский, Семен Цванг, Владимир Куликовский, Иосиф Каракис…

— Как известно, вопрос о том, зачем менять старые названия улиц или городов и демонтировать старые памятники, постоянно звучат в дискуссиях вокруг этой темы. При этом противники изменений апеллируют к истории: «Таким было наше прошлое, поэтому мы не в праве его менять». Но на самом деле речь не столько о прошлом, сколько о будущем. Мы должны думать, какие ценности передавать от предков потомкам. Некоторые события должны помнить как предостережение: такое никогда не должно повториться. Другие, наоборот, служат примером, на который следует ориентироваться, который может пригодиться следующим поколениям. Топонимические названия выступают здесь маркером того, что действительно важно для жителей села, города или целой страны, — убеждена Анна.

В целом коллектив энтузиастов поставил цель уделить внимание всем 66 улицам и 12 переулкам города, рассказать о людях, которые удостоены чести увековечиться в названиях улиц. А также об улицах, которые названы в честь иностранцев, которые поддерживали Украину, городов-побратимов, известных украинцев прошлого и современности.