Подвійна прем’єра в Одеській філармонії від дніпровських гостей

1 жовтня 2023 року у Великій залі Філармонії вранці та вечері відбудеться дві вистави Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка. Одесу відвідає театр у повному складі труп балету, артистів та оркестру.

Дві неповторні вистави: музична комедія “Сватання на Гончарівці” та музична казка “Коза-Дереза” з приголомшливими декораціями, національними українськими костюмами та у супроводі живої музики оркестру, академічних оперних живих голосів артистів театру та балету.

Музична комедія “СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ”

Дата та час: 01 жовтня 2023 о 17:00

Ціна білета: 200-750 грн.

1 жовтня 2023 року у Великій залі Філармонії відбудеться вистава “Сватання на Гончарівці”.

Музична комедія на 2 дії 🔥🔥🔥

Чудовий український гумор, обрядова пісня й танок, яскраве музичне оформлення не залишать байдужими глядачів й закохають в українську мову, культуру, народні звичаї. Унікальні народні танці у неперевершених сценічних костюмах виконуються у супроводі балету. Один із танців це гопак. У виконання гопака включаються елементи хореографічної імпровізації: стрибки, присядки, обертання й інші віртуозні танцювальні рухи, де можна побачити порушення гравітації.

У головної ролі артистка драми Дар’я Чумак (Уляна) співає своїм професійним оперним голосом.

Режисер-постановник: Народна артистка України Лідія Кушкова.

Диригент : Заслужений діяч мистецтв України Юрій Бєднік.

Художник: Ольга Костюкова.

Балетмейстер: Заслужений діяч мистецтв України Олексій Коваленко.

Тривалість: 2 год. 30 хв.

Квитки придбати можна на Kontramarka.ua

Музична казка “КОЗА-ДЕРЕЗА”

Дата та час: 01 жовтня 2023 о 11:00

Ціна білета: 100-450 грн.

1 жовтня 2023 року у Великій залі Філармонії відбудеться музична казка “Коза-Дереза”.

Казка для дорослих та дітей.

Яскравий і тонкий гумор роблять цю виставу цікавою і для дітей, і для дорослих.

У цій казці для маленьких глядачів засуджуються жадібність та егоїзм, ледарство, недоброчесність. Вистава вчить виправляти свої помилки та бути хорошою людиною.

Прекрасний акторський ансамбль, яскраві декорації, захопливе сценічне дійство нікого не залишать байдужими.

Чудові артисти балету, що втілили хореографічні номери танцю та чудові голоси, роблять цю казку музичною неповторною виставою.

Тривалість: 1 год. 10 хв.

Квитки можна придбати на Concert.ua