Двойная премьера в Одесской филармонии от днепровских гостей

1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии утром и ужином состоится два спектакля Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра им.Т.Г.Шевченко. Одессу посетит театр в полном составе труп балета, артистов и оркестра.
Два неповторимых представления: музыкальная комедия «Сватання на Гончарівці» и музыкальная сказка «Коза-Дереза» с потрясающими декорациями, национальными украинскими костюмами и в сопровождении живой музыки оркестра, академических оперных живых голосов артистов театра и балета.
Музыкальная комедия «СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
- Дата и время: 01 октября 2023 года в 17:00
- Цена билета: 200-750 грн.
1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии состоится спектакль «Сватання на Гончарівці».
Музыкальная комедия в 2 действиях 🔥🔥🔥
Великолепный украинский юмор, обрядовая песня и танец, яркое музыкальное оформление не оставят равнодушными зрителей и влюбят в украинский язык, культуру, народные обычаи. Уникальные народные танцы в непревзойденных сценических костюмах исполняются в сопровождении балета. Один из танцев – это гопак. В исполнение гопака включаются элементы хореографической импровизации: прыжки, присядки, вращения и другие виртуозные танцевальные движения, где можно увидеть нарушение гравитации.
В главной роли артистка драмы Дарья Чумак (Ульяна) поет своим профессиональным оперным голосом.
- Режиссер-постановщик: Народная артистка Украины Лидия Кушкова.
- Дирижер: Заслуженный деятель искусств Украины Юрий Бедник.
- Художник: Ольга Костюкова.
- Балетмейстер: Заслуженный деятель искусств Украины Алексей Коваленко.
Продолжительность: 2 часа. 30 мин.
Билеты приобрести можно на Kontramarka.ua
Музыкальная сказка «КОЗА-ДЕРЕЗА»
- Дата и время: 01 октября 2023 года в 11:00
- Цена билета: 100-450 грн.
1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии состоится музыкальная сказка «Коза-Дереза».
Сказки для взрослых и детей.
Яркий и тонкий юмор делают этот спектакль интересным и для детей, и для взрослых.
В этой сказке для маленьких зрителей осуждаются алчность и эгоизм, праздность, неблагочестие. Спектакль учит исправлять свои ошибки и быть хорошим человеком.
Прекрасный актерский ансамбль, яркие декорации, увлекательное сценическое действо никого не оставят равнодушными.
Замечательные артисты балета, воплотившие хореографические номера танца и отличные голоса, делают эту сказку музыкальным неповторимым спектаклем.
Продолжительность: 1 час. 10 мин.
Билеты можно приобрести на Concert.ua