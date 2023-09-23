Двойная премьера в Одесской филармонии от днепровских гостей

1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии утром и ужином состоится два спектакля Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра им.Т.Г.Шевченко. Одессу посетит театр в полном составе труп балета, артистов и оркестра.

Два неповторимых представления: музыкальная комедия «Сватання на Гончарівці» и музыкальная сказка «Коза-Дереза» с потрясающими декорациями, национальными украинскими костюмами и в сопровождении живой музыки оркестра, академических оперных живых голосов артистов театра и балета.

Музыкальная комедия «СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»

Дата и время: 01 октября 2023 года в 17:00

Цена билета: 200-750 грн.

1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии состоится спектакль «Сватання на Гончарівці».

Музыкальная комедия в 2 действиях 🔥🔥🔥

Великолепный украинский юмор, обрядовая песня и танец, яркое музыкальное оформление не оставят равнодушными зрителей и влюбят в украинский язык, культуру, народные обычаи. Уникальные народные танцы в непревзойденных сценических костюмах исполняются в сопровождении балета. Один из танцев – это гопак. В исполнение гопака включаются элементы хореографической импровизации: прыжки, присядки, вращения и другие виртуозные танцевальные движения, где можно увидеть нарушение гравитации.

В главной роли артистка драмы Дарья Чумак (Ульяна) поет своим профессиональным оперным голосом.

Режиссер-постановщик: Народная артистка Украины Лидия Кушкова.

Дирижер: Заслуженный деятель искусств Украины Юрий Бедник.

Художник: Ольга Костюкова.

Балетмейстер: Заслуженный деятель искусств Украины Алексей Коваленко.

Продолжительность: 2 часа. 30 мин.

Билеты приобрести можно на Kontramarka.ua

Музыкальная сказка «КОЗА-ДЕРЕЗА»

Дата и время: 01 октября 2023 года в 11:00

Цена билета: 100-450 грн.

1 октября 2023 года в Большом зале Филармонии состоится музыкальная сказка «Коза-Дереза».

Сказки для взрослых и детей.

Яркий и тонкий юмор делают этот спектакль интересным и для детей, и для взрослых.

В этой сказке для маленьких зрителей осуждаются алчность и эгоизм, праздность, неблагочестие. Спектакль учит исправлять свои ошибки и быть хорошим человеком.

Прекрасный актерский ансамбль, яркие декорации, увлекательное сценическое действо никого не оставят равнодушными.

Замечательные артисты балета, воплотившие хореографические номера танца и отличные голоса, делают эту сказку музыкальным неповторимым спектаклем.

Продолжительность: 1 час. 10 мин.

Билеты можно приобрести на Concert.ua