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Пам’яті справжнього козака Михайла Зорівчака

Пам’яті справжнього козака Михайла Зорівчака

З початком повномасштабної війни залізничник Михайло Зорівчак добровільно став на захист рідної неньки України.

26 лютого 2022 року він поповнив ряди Любашівського підрозділу територіальної оборони. А з червня стрілець Зорівчак вже громив ворога під Авдіївкою у складі 68-го окремого батальйону 110-ї бригади імені Марка Безручка. 

Наш герой народився у Любашівці 3 травня 1964 року. Після закінчення школи опанував професію залізничника і все життя працював на «Укрзалізниці». Довгий час трудився черговим по станції Любашівка. Остання його посада — ревізор Одеської ревізійної дільниці Департаменту безпеки руху «Укрзалізниці». За вагомі трудові здобутки нагороджений знаком «Залізнична Слава» І, II і III ступенів.

Будучи найпалкішим патріотом Вітчизни, Михайло брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. Над його будинком, найпершим в селищі, замайорів жовто-блакитний стяг. Михайло неодноразово стверджував, що росія — наш ворог і принесе нашому народу лише біду та страждання.

М. Зорівчак

Потрапивши безпосередньо на фронт, молодший сержант стрілець-помічник гранатометника Михайло Зорівчак, разом зі своїми лицарями-побратимами, мужньо стояв на варті Авдіївки. Авдіївський напрямок Східного фронту наших Сил оборони й дотепер залишається одним з найважчих. Окупант застосовує тут авіацію, вертольоти, гатить з танків, реактивних систем залпового вогню, бомбардує фосфорними боєприпасами. 

Військовослужбовець Зорівчак воював відважно.

І, як справжній козак, загинув зі зброєю в руках, відбиваючи чергову танкову атаку рашистів. Це трапилось 18 лютого 2023 року. Мужній любашівчанин до останнього подиху  «косив» з кулемета ворожих штурмовиків. Але героя накрило вибуховою хвилею.

Тіло відважного захисника залишилося лежати на позиціях. Через інтенсивність бойових дій його так і не вдалося евакуювати.

Патріот Михайло Михайлович Зорівчак гідно і чесно прожив своє життя. Пишався країною, своєю родиною, заради якої пролив кров. Пам’ятатимемо нашого воїна, як справжнього Героя України.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
[mistape]
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