Новости Одессы и Одесской области

Памяти настоящего казака Михаила Зривчака

Памяти настоящего казака Михаила Зривчака

С началом полномасштабной войны железнодорожник Михаил Зривчак добровольно стал на защиту родной Украины.

26 февраля 2022 года он пополнил ряды Любашевского подразделения территориальной обороны. А с июня стрелок Зривчак уже громил врага под Авдеевкой в составе 68-го отдельного батальона 110-й бригады имени Марка Безручко. 

Наш герой родился в Любашевке 3 мая 1964 года. После окончания школы получил профессию железнодорожника и всю жизнь работал на «Укрзалізниці». Долгое время трудился дежурным по станции Любашевка. Последняя его должность — ревизор Одесского ревизионного участка Департамента безопасности движения «Укрзалізниці». За весомые трудовые достижения награжден знаком «Железнодорожная Слава» І, II и III степеней.

Будучи горячим патриотом Отечества, Михаил участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. Над его домом, самым первым в поселке, взвился желто-голубой флаг. Михаил неоднократно утверждал, что россия — наш враг и принесет нашему народу только беду и страдания.

М. Зоровчак

Попав непосредственно на фронт, младший сержант стрелок-помощник гранатометчика Михаил Зривчак, вместе со своими рыцарями-побратимами, мужественно стоял на страже Авдеевки. Авдеевское направление Восточного фронта наших Сил обороны и до сих пор остается одним из самых тяжелых. Оккупант применяет здесь авиацию, вертолеты, бьет из танков, реактивных систем залпового огня, бомбит фосфорными боеприпасами. 

Военнослужащий Зривчак воевал отважно.

И, как настоящий казак, погиб с оружием в руках, отражая очередную танковую атаку рашистов. Это случилось 18 февраля 2023 года. Мужественный любашевчанин до последнего вздоха «косил» из пулемета вражеских штурмовиков. Но героя накрыло взрывной волной.

Тело отважного защитника осталось лежать на позициях. Из-за интенсивности боевых действий его так и не удалось эвакуировать.

Патриот Михаил Михайлович Зривчак достойно и честно прожил свою жизнь. Гордился страной, своей семьей, ради которой пролил кровь. Будем помнить нашего воина, как настоящего Героя Украины.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ
[mistape]
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