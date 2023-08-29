Відключення світла в Одесі 29 серпня: адреси

Сьогодні, 29 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи на лініях електромереж. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання. За деякими адресами світла не буде до 20:00.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Базарна вул., 1 – 4,
- Віри Інбер вул., 11 – 17,
- Єврейская вул., 19 – 23/32,
- Канатна вул., 45,
- Леонтовича вул., 4,
- Лідерсовський бульв., 15 – 17а,
- Маразліївська вул., 1а,
- Пушкінська вул., 28 – 39,
- Рішельєвська вул., 27,
- Троїцька вул., 1 – 34,
- Успенська вул., 2А – 31.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Василя Жуковського вул., 33,
- Віцеадмірала Жукова вул., 17/19.
Роботи триватимуть до 20:00:
- Канатна вул., 11,
- Маразліївська вул., 10/1.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 6 – 8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- Корольова академіка вул., 34/1,
- Тульська вул., 68 – 93.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Свободи просп., 32, 36
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Академіка Панкратової вул., 1 – 31А,
- Володимира Хавкіна вул., 1 – 31,
- Геологічна вул., 9 – 23А,
- Кругова вул., 10Б – 58,
- Степова вул., 1 – 31,
- Хутірська вул., 15 – 71.
На випадок відключення світла, мешканці Одеси мають можливість користуватися інтернетом у своїх домівках. Для цього треба підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, можна дізнатися, перейшовши за посилання вище.