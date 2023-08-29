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Відключення світла в Одесі 29 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі 29 серпня: адреси

Сьогодні, 29 серпня, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить аварійно-відновлювальні роботи на лініях електромереж. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання. За деякими адресами світла не буде до 20:00.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Базарна вул., 1 – 4,
  • Віри Інбер вул., 11 – 17,
  • Єврейская вул., 19 – 23/32,
  • Канатна вул., 45,
  • Леонтовича вул., 4,
  • Лідерсовський бульв., 15 – 17а,
  • Маразліївська вул., 1а,
  • Пушкінська вул., 28 – 39,
  • Рішельєвська вул., 27,
  • Троїцька вул., 1 – 34,
  • Успенська вул., 2А – 31.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Василя Жуковського вул.,  33,
  • Віцеадмірала Жукова вул., 17/19.

Роботи триватимуть до 20:00:

  • Канатна вул., 11,
  • Маразліївська вул., 10/1.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 6 – 8,
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
  • Корольова академіка вул., 34/1,
  • Тульська вул., 68 – 93.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Свободи просп., 32, 36

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Академіка Панкратової вул., 1 – 31А,
  • Володимира Хавкіна вул., 1 – 31,
  • Геологічна вул., 9 – 23А,
  • Кругова вул., 10Б – 58,
  • Степова вул., 1 – 31,
  • Хутірська вул., 15 – 71.

На випадок відключення світла, мешканці Одеси мають можливість користуватися інтернетом у своїх домівках. Для цього треба підключити інтернет, який працює без світла. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, можна дізнатися, перейшовши за посилання вище.

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