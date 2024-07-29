Олімпійські зірки з Одеси: як Тетяна Гуцу з малих років йшла до олімпійської вершини

До Олімпійських ігор 2024 року, які стартували в Парижі 26 липня, редакція «Одеського життя» згадує історії блискучого спортивного шляху одеських спортсменів. І почнемо ми розповідь з Тетяни Гуцу — української гімнастки, чемпіонки і королеви краси.

Щоденні тренування замість звичайного дитинства

5 вересня 1976 року в Одесі народилася майбутня зірка спортивної гімнастики — Тетяна Гуцу. З дитинства вона була оточена атмосферою спорту. Кажуть, що батько часто розповідав дівчинці про спортивні змагання, особливо її захоплювали розповіді про Олімпійські ігри. І поки інші дівчатка марили про казкові пригоди, маленька Таня мріяла стати «чемпіонкою».

Займатися гімнастикою Гуцу почала у п’ять років. Це сталося випадково, коли в один зі звичайних днів до її дитячого садка завітали спортивні фахівці з пошуку юних талантів. Вони побачили Таню і запропонували батькам записати дитину в секцію спортивної гімнастики одеської СДЮШОР СКА. Так її першими тренерами стали відоме подружжя Таміла Євдокимова та Віктор Дикий.

Майже кожен день Таня проводила в тренувальному залі, відточуючи майстерність, поки її однолітки бавилися на вулиці. Якось Тетяна зізналася, що їй доводилося тренуватися до восьми годин на день. Батьків вона майже не бачила, навчалася подекуди дистанційно, тож і до школи не ходила, а про дівочі забави взагалі не знала, але гімнастику вона любила.

Тріумфальні роки Тетяни Гуцу

Вирішальний етап у спортивній кар’єрі Тані Гуцу відбувся 1988 року, коли вона потрапити до збірної СРСР, а за два роки увійшла до юнацької збірної України. Першим великим міжнародним змаганням для неї був чемпіонат світу 1991 року. Там Тетяна виграла золоті медалі разом із командою, була п’ятою в абсолютному заліку та здобула дві срібні нагороди.

Також були Куки СССР, країн СНГ та Європи на яких спортсмена впевнено виборювала перші місця. Але найважливіші етапи в спортивній кар’єри одеситки почалися у 1992 році.

Виступаючи за збірну України на Чемпіонаті Європи вона стала триразовою чемпіонкою — здобувши три золоті медалі, срібло та бронзу. Ну, а далі Тетяна потрапляє на літні Олімпійські ігри в Барселоні і стає дворазовою олімпійською чемпіонкою у складі об’єднаної команди СНД. Її тріумфом стало золото в багатоборстві, найпрестижнішому виді гімнастичної програми. Також вона завоювала золото в командному заліку.

Тетяна Гуцу була першою українською спортсменкою, на честь якої лунав гімн незалежної України на Олімпійських іграх. Так заповітна мрія, колись маленької дівчинки, здійснилася.

Чемпіонка, щаслива жінка та королева краси

За три роки, з 13 до 16 років, Тетяна Гуцу досягла неймовірних висот у спортивній гімнастиці, завоювавши 22 медалі на престижних національних і міжнародних змаганнях. Після закінчення кар’єри у 1993 році українку запросили до США працювати тренером. Зараз вона має власну академію гімнастики в Мічигані та вважається одним з найкращих тренерів у США. Крім цього у 2022 році Тетяна стала п’ятою українською гімнасткою, яку було включено до Міжнародної зали слави гімнастики.

Олімпійська чемпіонка також щаслива дружина і мати. Вона не забуває про своє коріння та підтримує рідну країну у війні з росією. До речі, у цьому році Тетяна Гуцу перемогла у конкурсі краси і отримала титул «Місіс Мічиган». У серпні одеситка змагатиметься за титул «Місіс США», тож бажаємо чемпіонці їй успіху!

Досягнення Тетяни Гуцу

Чемпіонати СРСР 1991:

золото — абсолютна першість;

золото — бруси;

срібло — опорний стрибок;

срібло — вільні вправи.

Чемпіонати світу 1991 рік:

золото — командна першість;

срібло — бруси;

срібло — колода.

Чемпіонати СНД 1992 рік:

золото — опорний стрибок;

золото — бруси;

золото — колода;

срібло — вільні вправи.

Чемпіонати Європи 1992 рік:

золото — абсолютна першість;

золото — бруси;

золото — опорний стрибок;

срібло — колода;

бронза — вільні вправи.

Олімпійські ігри 1992 рік:

золото — абсолютна першість;

золото — командна першість;

срібло — бруси;

бронза — вільні вправи.

Джерела: wikipedia.org, tatianagutsu.com, ua.tribuna.com, odessa-sport.info