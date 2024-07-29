Олимпийские звезды из Одессы: как Татьяна Гуцу с малых лет шла к олимпийской вершине

Олимпийские звезды из Одессы: как Татьяна Гуцу с малых лет шла к олимпийской вершине

Одесская область одарила мир спортивными талантами, среди которых мировые чемпионы в самых разных дисциплинах — от бокса до тяжелой атлетики. Их достижения гордость не только для Одессы, но и для всей Украины.

К Олимпийским играм 2024 года, которые стартовали в Париже 26 июля, редакция «Одесской жизни» вспоминает истории блестящего спортивного пути одесских спортсменов. И начнем мы рассказ с Татьяны Гуцу — украинской гимнастки, чемпионки и королевы красоты.

Ежедневные тренировки вместо обычного детства

Татьяна Гуцу

5 сентября 1976 года в Одессе родилась будущая звезда спортивной гимнастики — Татьяна Гуцу. С детства она была окружена атмосферой спорта. Говорят, что отец часто рассказывал девочке о спортивных соревнованиях, особенно ее увлекали рассказы об Олимпийских играх. И пока другие девочки грезили о сказочных приключениях, маленькая Таня мечтала стать «чемпионкой».

Татьяна Гуцу

Заниматься гимнастикой Гуцу начала в пять лет. Это произошло случайно, когда в один из обычных дней в ее детский сад пришли спортивные специалисты по поиску юных талантов. Они увидели Таню и предложили родителям записать ребенка в секцию спортивной гимнастики одесской СДЮШОР СКА. Так ее первыми тренерами стали известные супруги Тамила Евдокимова и Виктор Дикий.

Почти каждый день Таня проводила в тренировочном зале, оттачивая мастерство, пока ее сверстники забавлялись на улице. Как-то Татьяна призналась, что ей приходилось тренироваться до восьми часов в день. Родителей она почти не видела, училась иногда дистанционно, поэтому и в школу не ходила, а о девичьих забавах вообще не знала, но гимнастику она любила.

Триумфальные годы Татьяны Гуцу

Татьяна Гуцу

Решающий этап в спортивной карьере Тани Гуцу состоялся в 1988 году, когда она попала в сборную СССР, а через два года вошла в юношескую сборную Украины. Первым крупным международным соревнованием для нее был чемпионат мира 1991 года. Там Татьяна выиграла золотые медали вместе с командой, была пятой в абсолютном зачете и получила две серебряные награды.

Также были Куки СССР, стран СНГ и Европы на которых спортсменка уверенно завоевывала первые места. Но самые важные этапы в спортивной карьеры одесситки начались в 1992 году. Выступая за сборную Украины на Чемпионате Европы она стала трехкратной чемпионкой — получив три золотые медали, серебро и бронзу. Ну, а дальше Татьяна попадает на летние Олимпийские игры в Барселоне и становится двукратной олимпийской чемпионкой в составе объединенной команды СНГ. Ее триумфом стало золото в многоборье, самом престижном виде гимнастической программы. Также она завоевала золото в командном зачете.

Татьяна Гуцу была первой украинской спортсменкой, в честь которой звучал гимн независимой Украины на Олимпийских играх. Так заветная мечта, когда-то маленькой девочки, осуществилась.

Чемпионка, счастливая женщина и королева красоты

Татьяна Гуцу

За три года, с 13 до 16 лет, Татьяна Гуцу достигла невероятных высот в спортивной гимнастике, завоевав 22 медали на престижных национальных и международных соревнованиях. После окончания карьеры в 1993 году украинку пригласили в США работать тренером. Сейчас она имеет собственную академию гимнастики в Мичигане и считается одним из лучших тренеров в США. Кроме этого в 2022 году Татьяна стала пятой украинской гимнасткой, которая была включена в Международный зал славы гимнастики.

Олимпийская чемпионка также счастливая жена и мать. Она не забывает о своих корнях и поддерживает родную страну в войне с Россией. Кстати, в этом году Татьяна Гуцу победила в конкурсе красоты и получила титул «Миссис Мичиган». В августе одесситка будет соревноваться за титул «Миссис США», поэтому желаем чемпионке ей успеха!

Достижения Татьяны Гуцу

Чемпионаты СССР 1991:

  • золото — абсолютное первенство;
  • золото — брусья;
  • серебро — опорный прыжок;
  • серебро — вольные упражнения.

Чемпионаты мира 1991 год:

  • золото — командное первенство;
  • серебро — брусья;
  • серебро — бревно.

Чемпионаты СНГ 1992 год:

  • золото — опорный прыжок;
  • золото — брусья;
  • золото — бревно;
  • серебро — вольные упражнения.

Чемпионаты Европы 1992 год:

  • золото — абсолютное первенство;
  • золото — брусья;
  • золото — опорный прыжок;
  • серебро — бревно;
  • бронза — вольные упражнения.

Олимпийские игры 1992 года:

  • золото — абсолютное первенство;
  • золото — командное первенство;
  • серебро — брусья;
  • бронза — вольные упражнения.

Источники: wikipedia.org, tatianagutsu.com, ua.tribuna.com, odessa-sport.info

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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