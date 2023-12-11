Одеська Старорізнична: труднощі з назвою, обновлення та спогади про минуле (фоторепортаж)

От ви змогли вимовити цю назву одразу? А якщо додати, що зустрічається ще й назва Старорізницька?.. Цікава вулиця, дуже цікава. Історична, давня та така оновлена, що не впізнати, якщо, звісно, ви вивчали її до оновлення.

Старорізнична чи Старорізницька?

Старорізнична чи Старорізницька? Назву даємо, як на офіційному сайті Одеси та в українській Вікіпедії – Старорізнична. Вимовити таки важко. Та навіть не в цьому річ. Так і хочеться одразу запитати: «Кого тут різали?!». Таки різали, та про це – трохи пізніше.

До 2012 року (по іншим даним – 2014-го) вулиця мала ім’я Куйбишева. Та в народі звалась «Климовським кварталом». І новина про те, що на Куйбишева звалився ще один будинок, не була абиякою сенсацією.

Так, ми розказуємо про сьогоднішні дні наших вулиць. Але ж я недарма зробила ремарку, що вона за останні роки так змінилася, що ви її не впізнаєте. Це тепер зовсім інша вулиця, що протягнулась від Катерининської до Преображенської паралельно Пантелеймонівській.

Така невеличка вулиця…

О, ця невеличка вулиця! У своєму архіві знайшла знімки 2006, 2013, 2014 років… Ви ж тільки подивіться на усі ці «красоти»!.. Як тоді нам пояснювали фахівці, будівлі що збереглися на тодішній Куйбишева, мали сильний знос, на який вплинули наближеність до ринку і відсутність своєчасних ремонтних робіт.

До речі, велика подяка одеситу Сергію Алмоші за фото 2004 року, які додають нам важливу наочну інформацію, як виглядала ота Куйбишева не так вже й давно. А ці назви закладів!.. Одна «Імперія» чого варта!

До речі, пан Алмоші розкрив мені «таємницю» дивної давньої назви, яку повернули вулиці. Вона – від слова «рєзниці». Тут свого часу знаходились приринкові приміщення, де для продажу забивалась худоба та птиця. А чому Старорізнична? Була ще й нова?..

Та це вже давня історія. І «нова» історія – така, яку ви бачите на фото 2004-2014 років – теж вже позаду. О, які тут вирували пристрасті! То черговий флігель завалився, то пожежа, то з відселенням скандали та суди! То якісь маргінали займали пусту будівлю, хоча жити там не було вже ніякої можливості!..

Старорізнична: новітня історія

А тепер? Що з новітньою історією? Знаєте, я давно тут не була, і вулицю не впізнала. Житлові будинки хоча й виходять на Старорізничну, але мають адресу Пантелеймонівська… Нове дорожнє покриття… Ліхтарі «під давнину»…

Так, ближче до Преображенської старі будинки ще залишились. Хоча їх зовсім мало. І, мабуть, у якомусь 2006-му чи навіть 2013-му я й гадки не мала, що можна отак перетворити стару-стару вулицю!

Гарненькі крамнички «в єдиному стилі», тиша, спокій…

А ще – свої вуличні меблі. Це квітники (вуличні вази) у власному стилі. З малюнками, одеськими анекдотами та висловлюваннями «за Одесу». І хоча висловлювання ті вже стерті дощами та снігом, все одно приємно вражає. Бо ж стара-стара вулиця має своє власне «обличчя».

Нещодавно «Одеське життя» розказувало, як ще перед повномасштабним вторгненням змінилось майже все навколо одеського Привозу. Старорізнична не стикається з Привозом. Але ж вона поруч. І вона теж майже вся змінилася.

Ви може самі в цьому впевнитися, якщо порівняєте фото, що зроблені у 2004-2014 роках, із тими, що зроблені вже цими грудневими днями на старій-старій Старорізничній (боже, ну і назва!)…

Фото авторки та Сергія Алмоші