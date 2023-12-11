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Одесская Старорезничная: трудности с названием, обновления и воспоминания о прошлом (фоторепортаж)

Одесская Старорезничная: трудности с названием, обновления и воспоминания о прошлом (фоторепортаж)

Где в Одессе находится улица Старорезничная? Наверное, некоторые даже спросят: «А что, есть такая?». Такая есть! Кстати, практически в центре города – неподалеку от Привоза.

Вот вы смогли произнести это название сразу? А если добавить, что встречается еще и название Старорезницкая?.. Интересная улица, очень интересная. Историческая, давняя и такая обновленная, что не узнать, если, конечно, вы изучали ее до обновления.

Старорезничная или Старорезницкая?

Старорезничная или Старорезницкая? Название даем, как на официальном сайте Одессы и в украинской Википедии – Старорезничная. Выговорить таки тяжело. Но даже не в этом дело. Так и хочется сразу спросить: «Кого здесь резали?!». Таки резали, но об этом – чуть позже.

До 2012 года (по другим данным – 2014) улица носила имя Куйбышева. Но в народе она называлась «Климовским кварталом». И новость о том, что на Куйбышева грохнул еще один дом, не являлась какой-то особой сенсацией.

Да, мы рассказываем о сегодняшних днях наших улиц. Но ведь я не зря сделала ремарку, что она за последние годы так изменилась, что вы ее не узнаете. Это теперь совсем другая улица, протянувшаяся от Екатерининской до Преображенской параллельно Пантелеймоновской.

Такая небольшая улица…

О, эта небольшая улица! В своем архиве нашла снимки 2006, 2013, 2014 годов… Вы ж только посмотрите на все эти «красоты»! Как тогда нам поясняли специалисты, на состояние тогда еще полуживых домов повлияли приближенность к рынку и отсутствие своевременных ремонтных работ.

Старорезничная, 2006

2006 год

Старорезничная, 2006-2

Старорезничная, 2009

2009 год

Старорезничная, 2013

2013 год

Старорезничная, 2013-2

Старорезничная, 2013-3

Старорезничная, 2014

2014 год

Старорезничная, 2014-2

Старорезничная, 2014-3

Кстати, большое спасибо одесситу Сергею Алмоши за фото 2004 года, которые добавляют нам важную наглядную информацию, как выглядела эта самая Куйбышева не так уж и давно. А эти названия заведений!.. Одна «Империя» чего стоит!

Фото Сергея Алмоши

Фото Сергея Алмоши 2004 год

Фото Сергея Алмоши2
Фото Сергея Алмоши3
Фото Сергея Алмоши4
Фото Сергея Алмоши5
Фото Сергея Алмоши6
Фото Сергея Алмоши6

Кстати, Сергей Алмоши раскрыл мне «тайну» странного давнего названия, которое вернули улице. Оно – от слова «резницы». Здесь в свое время находились рыночные помещения, где для продажи забивался скот и птица. А почему Старорезничная? Была еще и новая?

Фото Сергея Алмоши

Фото Сергея Алмоши, 2005 год

Но это уже давняя история. И «новая» история – та, которую вы видите на фото 2004-2014 годов – тоже уже позади.

О, какие здесь бурлили страсти! То очередной флигель обрушился, то пожар, то с отселением скандалы и суды! То какие-то маргиналы занимали пустое здание, хотя жить там не было уже никакой возможности!..

Старорезничная: новейшая история

А теперь? Что с новейшей историей? Знаете, я давно здесь не была, и улицу не узнала. Многие жилые дома хотя и выходят на Старорезничную, но числятся по Пантелеймоновской.

Новое дорожное покрытие… Фонари «под старину»…

На Старорезничной
На Старорезничной2
На Старорезничной3
На Старорезничной4
На Старорезничной5
На Старорезничной6
На Старорезничной7

Да, ближе к Преображенской старые дома еще остались. Хотя их совсем мало. И в каком-то 2006-м или даже 2013-м я и не подозревала, что можно так преобразить старую-старую улицу!

Хорошенькие магазинчики «в едином стиле», тишина, покой… А еще – своя уличная мебель. Это цветники (уличные вазы) в собственном стиле. С рисунками, одесскими анекдотами и высказываниями «за Одессу». И хотя высказывания уже стерты дождями и снегом, все равно приятно поражает. Ведь старая-старая улица теперь получила собственное «лицо».

Цветники на Старорезничной
Цветник на Старорезничной
Цветник на Старорезничной2
Цветник на Старорезничной3
Цветник на Старорезничной4
Цветник на Старорезничной5

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, как еще перед полномасштабным вторжением изменилось почти все вокруг одесского Привоза. Старорезничная не «соприкасается» с Привозом. Но ведь она совсем рядом. И она тоже почти вся изменилась. Вы можете сами в этом убедиться, если сравните фото, сделанные в 2004-2014 годах, с теми, что сделаны уже этими декабрьскими днями на старой-старой Старорезничной (боже, ну и название!)…

Одесская улица Старорезничная, наши дни
Одесская улица Старорезничная
Одесская улица Старорезничная2
Одесская улица Старорезничная3
Одесская улица Старорезничная4
Одесская улица Старорезничная5
Одесская улица Старорезничная6

Фото автора и Сергея Алмоши

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