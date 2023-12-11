Одесская Старорезничная: трудности с названием, обновления и воспоминания о прошлом (фоторепортаж)

Вот вы смогли произнести это название сразу? А если добавить, что встречается еще и название Старорезницкая?.. Интересная улица, очень интересная. Историческая, давняя и такая обновленная, что не узнать, если, конечно, вы изучали ее до обновления.

Старорезничная или Старорезницкая?

Старорезничная или Старорезницкая? Название даем, как на официальном сайте Одессы и в украинской Википедии – Старорезничная. Выговорить таки тяжело. Но даже не в этом дело. Так и хочется сразу спросить: «Кого здесь резали?!». Таки резали, но об этом – чуть позже.

До 2012 года (по другим данным – 2014) улица носила имя Куйбышева. Но в народе она называлась «Климовским кварталом». И новость о том, что на Куйбышева грохнул еще один дом, не являлась какой-то особой сенсацией.

Да, мы рассказываем о сегодняшних днях наших улиц. Но ведь я не зря сделала ремарку, что она за последние годы так изменилась, что вы ее не узнаете. Это теперь совсем другая улица, протянувшаяся от Екатерининской до Преображенской параллельно Пантелеймоновской.

Такая небольшая улица…

О, эта небольшая улица! В своем архиве нашла снимки 2006, 2013, 2014 годов… Вы ж только посмотрите на все эти «красоты»! Как тогда нам поясняли специалисты, на состояние тогда еще полуживых домов повлияли приближенность к рынку и отсутствие своевременных ремонтных работ.

Кстати, большое спасибо одесситу Сергею Алмоши за фото 2004 года, которые добавляют нам важную наглядную информацию, как выглядела эта самая Куйбышева не так уж и давно. А эти названия заведений!.. Одна «Империя» чего стоит!

Кстати, Сергей Алмоши раскрыл мне «тайну» странного давнего названия, которое вернули улице. Оно – от слова «резницы». Здесь в свое время находились рыночные помещения, где для продажи забивался скот и птица. А почему Старорезничная? Была еще и новая?

Но это уже давняя история. И «новая» история – та, которую вы видите на фото 2004-2014 годов – тоже уже позади.

О, какие здесь бурлили страсти! То очередной флигель обрушился, то пожар, то с отселением скандалы и суды! То какие-то маргиналы занимали пустое здание, хотя жить там не было уже никакой возможности!..

Старорезничная: новейшая история

А теперь? Что с новейшей историей? Знаете, я давно здесь не была, и улицу не узнала. Многие жилые дома хотя и выходят на Старорезничную, но числятся по Пантелеймоновской.

Новое дорожное покрытие… Фонари «под старину»…

Да, ближе к Преображенской старые дома еще остались. Хотя их совсем мало. И в каком-то 2006-м или даже 2013-м я и не подозревала, что можно так преобразить старую-старую улицу!

Хорошенькие магазинчики «в едином стиле», тишина, покой… А еще – своя уличная мебель. Это цветники (уличные вазы) в собственном стиле. С рисунками, одесскими анекдотами и высказываниями «за Одессу». И хотя высказывания уже стерты дождями и снегом, все равно приятно поражает. Ведь старая-старая улица теперь получила собственное «лицо».

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, как еще перед полномасштабным вторжением изменилось почти все вокруг одесского Привоза. Старорезничная не «соприкасается» с Привозом. Но ведь она совсем рядом. И она тоже почти вся изменилась. Вы можете сами в этом убедиться, если сравните фото, сделанные в 2004-2014 годах, с теми, что сделаны уже этими декабрьскими днями на старой-старой Старорезничной (боже, ну и название!)…

Фото автора и Сергея Алмоши