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Готуємося до Нового року: події Одеси 27 – 29 грудня, які можна відвідати безкоштовно

Готуємося до Нового року: події Одеси 27 – 29 грудня, які можна відвідати безкоштовно

Час між святами летить дуже швидко. Сім днів, а стільки треба встигнути! Але якщо все добре спланувати, то можна встигнути багато чого і відпочити і концерт послухати і відкриття виставки відвідати, і підготуватися до зустрічі Нового року та докупити останні подарунки на різдвяному ярмарку. Наш гайд по подіях допоможе вам в цьому!

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Що: Різдвяний ярмарок
Де: Новосєльського, 68, Кірха
Коли: 27 – 29 грудня
афішаЩо: Французький водевиль з українським акцентом
Де: Новосєльського, 61, Музична академія, Велика зала Оперної студії
Коли: 29 грудня, 14:00
афішаЩо: Відкриття виставки «Кращий твір року»
Де: Торгова, 2, виставкова зала
Коли: 27 грудня, 16:00
афішаЩо: Презентація збірки «Герої одеських вулиць»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 28 грудня 14:00
афішаЩо: Майстер клас з акварельного живопису
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 28 грудня 14:00
афішаЩо: Програми підтримки ветеранів
Де: Єврейська, 49, простір На часі
Коли: 28 грудня, 14:00
афішаЩо: Зимова казка. Літературно-музична програма
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 грудня, 16:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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