Готуємося до Нового року: події Одеси 27 – 29 грудня, які можна відвідати безкоштовно

Свята Різдва і Ханукії, концерти та зустрічі: куди піти в Одесі 24 – 26 грудня Різдво. Світле і довгоочікуване. Зустрічаємо його в сімейному колі, разом із найближчими та найдорожчими. А вже 25 грудня в 15:30 на Приморському бульварі вже за багаторічною традицією відбудеться запалювання першої свічки на честь одного з найголовніших іудейських свят – Хануки. Ми звикли не лише святкувати разом, а й приймати виклики. Так було завжди, так буде й далі. Всім теплих та мирних свят і нехай світло висвітлює нам путь! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Різдвяні ярмарки та концерти – безкоштовні події Одеси 20 – 22 грудня Дуже символічно, що саме на найдовші ночі року приходяться підготовка до найтепліших свят – Різдва та Нового року. Здається, що одесити полюбляють підготовку до свят не менше ніж самі свята, адже цими вихідними місто зануриться в ярмарки та концерти. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Різдвяні історії та бал у Музкомедії: топ-5 культурних подій Одеси 20 – 22 грудня Справжня передріздвяна феєрія розпочалася в одеських театрах. і це не дивно, адже саме цієї пʼятниці у одеських дітлахів починаються зимові канікули – довгоочікувані та радісні. Тож дітей різного віку запрошують на прем’єрні вистави до Театру Василька, Театру юного глядача та Театру ляльок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ