Передать в помощь нуждающимся

Вещи в хорошем состоянии можно сдать на благотворительность. Они необходимы переселенцам, многодетным семьям, старикам, жителям интернатов. В Одессе есть несколько организаций, где принимают вещи для помощи нуждающимся.

Каритас

Крупная международная сеть, насчитывающая более полусотни благотворительных организаций по всему миру. Есть ее филиал и в Одессе. Организация передает вещи пострадавшим от войны, пожилым людям, ВИЧ-инфицированным, многодетным семьям.

Адрес: ул. Южная, 40.

Телефон: (048) 704-00-45.

Красный крест

Самая известная в мире благотворительная организация. Сейчас помогают бойцам и пострадавшим от войны.

Адрес: ул. Греческая, 5.

Телефоны: (048) 724-34-28; (099) 378-43-99.

Добрый самаритянин

Благотворительный фонд осуществляет проект «Вторая жизнь ваших вещей». Его идея — помочь одесситам избавиться от лишней одежды и оказать помощь малообеспеченным, многодетным и социально незащищенным слоям населения не только Одессы, но и Украины. Здесь принимают одежду, обувь, бытовую химию, детские принадлежности и мебель в хорошем состоянии.

Адреса: ул. Балковская, 115; ул. Краснова, 3-Б; сквер Георгия Гамова, 3.

Телефон: (068) 855-60-60.

Дорога домой

Одесский благотворительный фонд помогает взрослым и детям, оказавшимся в кризисных ситуациях, пострадавшим от последствий войны. Для нуждающихся можно принести вещи или продукты.

Адрес: ул. Софиевская, 10.

Телефон: (068) 777-20-76.

Содружество

Центр помощи переселенцам — всеукраинская общественная организация. Благотворительностью занимается с 2014 года. Специализируется на различных видах помощи для переселенцев.

Адрес: улица Конная, 13.

Телефон: (050) 811-77-70.

Людиикс

Благотворительная организация помогает людям, которые оказались в сложных обстоятельствах, и семьям переселенцев. Сюда можно принести одежду и средства личной гигиены.

Адрес: ул. Филатова, 70/1.

Телефон: (067) 782-99-83.

Городской гуманитарный центр оказывает помощь переселенцам из зон активных боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям и пенсионерам. Его филиалы работают во всех районах Одессы.

Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского района:

Адрес: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ «Добрый Самарянин»).

Телефон: (048) 796-27-49.

Муниципальный гуманитарный центр Приморского района:

Адрес: ул. Приморская, 42, (по согласию Еврейской Мессианской Религиозной Общины «Свет Мессии» (Ор Машиах).

Телефон: (093) 813-31-98.

Муниципальный гуманитарный центр Пересипского района:

Адрес: пр-т Князя Владимира Великого (ул. Добровольского), 120-А.

Телефон: (048) 705-59-71.

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района:

Адрес: Люстдорфская дорога, 58 (бывшая столовая «Ветеран»).

Телефон: (048) 789-10-22.

Вещи можно отправить на переработку

В Одессе работает волонтерский проект «Вещи, которые помогают». С его помощью одесситы могут избавиться от ненужной одежды и, вместе с тем, поддержать тех, кто в этом нуждается.

Вещи можно сдавать любого качества. Одежда в идеальном и хорошем состоянии — которую не надевали вообще или на ней не видно следов ношения, идет на благотворительность. Постельное белье, полотенца и халаты из натуральных тканей — на переработку.

Для того, чтобы сдать одежду, надо лишь найти ближайший контейнер приема вещей. Расположены они в разных районах города. К тому же волонтеры создали онлайн-карту расположения контейнеров. Увидеть ее можно на сайте проекта «Вещи, которые помогают». Во всем городе таких контейнеров установлено около 90. Публикуем адреса некоторых из них.

Приморский район:

Греческая площадь, 3/4 (ТЦ «Галерея Афина»);

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 10/6 (ЖК «Звездный городок»);

ул. Среднефонтанская, 35 (ЖК «Апельсин»).

Аркадия:

ул. Аркадийское плато, 9 (ЖК «Гагаринский»);

ул. Генуэзская, 5/2 (ТЦ Gagarin plaza);

Педагогическая, 21/1 (ЖК «Акапулько-2») и 23 (ЖК «Лимнос»).

Киевский район:

Люстдорфская дорога, 55 (ЖК «Альтаир»);

ул. Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 93/1 («Таировские сады») и 95 (ЖК «Акварель»);

ул. Жемчужная, 3, 5, 7 (ЖК Cadorr);

ул. Жаботинского, 56-А (ЖК «Дмитриевский»).

Пересыпский район:

Южная дорога, 101а (ТЦ «Ривьера»);

ул. Марсельская, 33/4 (ЖК «Приморские Сады») и 35 (ЖК Kadorr);

ул. Героев обороны Одессы, 24 (ЖК «Гранд парк»);

ул. Грушевского, 39-Е (БЦ «Глобал») и 39/3 (ЖК «Уютный»).

Хаджибейский район:

пр-п Ивана и Юрия Лип, 11 (фитнес-клуб «Шторм»);

ул. ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 16-Б (ЖК «Эталон»);

Овидиопольская дорога, 3 (ЖК Real Park).

Продать на платформе объявлений

Если даром отдавать одежду не хочется, можно попробовать продать ее онлайн. Отличный вариант для этого — платформа объявлений. Здесь нужно просто зарегистрироваться и разместить свое предложение.

Сегодня на платформе OLX категория подержанной одежды и аксессуаров — одна из самых популярных среди пользователей. При этом за последний год количество отзывов от пользователей на объявления о продаже таких вещей увеличилось почти вдвое.

Поэтому, как распорядиться ненужной одеждой — решать его владельцам. Главное — чтобы она не оказалась на свалке. С точки зрения и экологии, и морали — это не лучшее решение проблемы засоренности шкафа для одежды.