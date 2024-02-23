Номан Челебіджихан: чому ім’ям цього кримського татарина назвали батальйон ЗСУ

Лідер державний і лідер духовний

Одразу зазначимо, що цей батальйон не мононаціональний, не етнічний, але в штаті його багато представників кримськотатарського народу.

Дата народження Номана Челебіджихана в історії не збереглася — лише 1885 рік. Зате міцно запам’ятав його народ дату 23 лютого 1918 року, коли в севастопольській в’язниці матроси-більшовики розстріляли главу Кримської Народної Республіки, муфтія (вища духовна особа в мусульман) Криму, Литви, Польщі та Білорусі Номана Челебіджихана.

У Стамбульському університеті він здобув вищу юридичну та богословську освіту. У роки навчання створив кілька кримськотатарських патріотичних організацій національно-визвольного спрямування. З початком Першої світової війни повернувся до Криму, там працював над стратегією національної боротьби.

Після Лютневої революції 1917 року політичні організації в Криму вийшли з підпілля. У березні відбувся I Всекримський мусульманський з’їзд, на якому було засновано Тимчасовий Кримсько-Мусульманський виконком, головою якого було обрано Челебіджихана.

Одночасно він став першим муфтієм мусульман Криму, якого не призначав міністр внутрішніх справ, а обрав голосуванням делегатів. За його участю було створено Національну партію. Челебіджихан закликав формувати мусульманські збройні сили, насамперед на основі Кримського драгунського полку та інших частин, укомплектованих кримськими татарами.

23 червня 1917 року Номан Челебіджихан був заарештований за звинуваченням в антиурядовій агітації серед татарських солдатів. Однак незабаром його змушені були звільнити, оскільки кримські татари висловили протест на захист свого лідера, скріпивши його 5 тисячами підписів.

Кримська народна республіка

Наприкінці 1917 року в Криму пройшов I Курултай (орган народного представництва) кримськотатарського народу, підготовлений Номаном Челебіджиханом. Він входив до комісії з розроблення проєкту Конституції Кримської Народної Республіки. 13 грудня 1917 року Курултай проголосив створення Кримської Народної Республіки.

Челебіджихан був обраний головою національного уряду. Але більшовики, які прийшли до влади і не визнали кримськотатарський уряд, вирішили знищити кримську державність.

Вони активізували свої дії в Криму, за допомогою Чорноморського флоту повалили кримськотатарський національний уряд і за короткий термін захопили весь Кримський півострів.

Убитий революційними матросами…

Номан Челебіджихан став жертвою анархії та революційного терору в Криму. 26 січня 1918 року його заарештували, а 23 лютого вбили революційні матроси. Його тіло викинули в Чорне море…

Але пам’ять про цю людину жива. Якщо під час нової війни з країною, що вбила його, його ім’я носить бойовий підрозділ братів по крові — значить, точно жива. Мало того, адже Номан Челебіджихан ще й як поет увійшов в історію кримськотатарського народу. Слова його вірша «Ant etkenmen!» «Я поклявся!») стали національним гімном кримських татар.

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